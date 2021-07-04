啟德空中花園營造舊機場面貌　重塑世界公認最具挑戰跑道

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-04 13:25

發展局局長黃偉綸今日（4日）發表網誌，介紹香港首個建於隔音屏障和行車道上的啟德空中花園，花園劃有四季主題區，及三個特色廣場，露天劇場讓市民相聚休閒。 空中花園的照明系統營造出舊機場跑道晚上氛圍，花園兩端寫上的「13」、「31」兩組數字，象徵昔日機場跑道兩端用作識別方向的「一三跑道」和「三一跑道」的標記，這曾是世界公認最具挑戰的跑道之一。,

啟德空中花園是沿舊機場跑道中軸線興建，全長約1.4公里，面積約兩公頃。（黃偉綸網誌）

黃偉綸在「局長隨筆」中指出，啟德空中花園是沿舊機場跑道中軸線興建，全長約1.4公里，面積約兩公頃，花園採用一地多用概念，把狹長的承豐道隔音屏障頂部闢作園景平台，成為香港首個建於隔音屏障和行車道上的大型公園。

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設四季主題 三特色廣場

空中花園的中央行人路劃分為春、夏、秋、冬四個主題區，種植超過80種花草樹木，花園亦是一條「綠色連接通道」，設有多條樓梯及升降機，把承豐道附近多個地標連繫起來，包括啟德郵輪碼頭、啟德跑道公園、日後的都會公園和旅遊中樞，以及未來的海濱長廊，市民晚上亦可欣賞維多利亞港與東九龍夜景。

空中花園設有「花園廣場」、「草地廣場」及「噴泉廣場」三個特色廣場，空中花園南面地面設有圓形露天劇場，讓市民共聚閒坐或休閒娛樂活動。空中花園東北兩旁的隔音屏障，是全港首個採用波浪式設計建造的隔音屏障，運用了超過1,000塊透明隔音板組成，營造出如水流的視覺效果，象徵舊機場跑道三面環水的環境。

昔日機場跑道兩端用作識別方向的「一三跑道」和「三一跑道」的標記，曾是世界公認最具挑戰的跑道之一。（黃偉綸網誌）

照明系統營造舊機場跑道

空中花園注入不少元素緬懷啟德機場的光輝歲月，園景平台採用伸展式設計，刻意模仿機身及機翼的造型；北面半月形園景廊，是參照機場內機橋的設計，空中花園的照明系統營造出舊機場跑道晚上的獨特氛圍。

花園兩端寫上的「13」、「31」兩組數字，象徵昔日機場跑道兩端用作識別方向的「一三跑道」和「三一跑道」的標記，以表達飛機升降的兩個磁方位—135度及315度。「13」、「31」跑道名聲不小，曾是世界公認最具挑戰的跑道之一。