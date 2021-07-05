英港人港駐倫敦經貿辦燃點煙火　港府譴責行為激烈、意圖威嚇他人

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-05 14:25

7.1回歸當晚，銅鑼灣祟光百貨門外發生警員遇襲事件。根據網上片段，同日有示威者到香港駐倫敦經濟貿易辦事處聚集，並在門外燃點煙火及煙霧彈，有示威者企圖將一枝點燃煙火放在辦事處門上時，方被在場的倫敦警員上前制止，並帶走有關的青年，據稱沒有作出拘捕。 《香港01》就事件向政府查詢，政府發言人回覆指，已就七月一日在辦事處門外發生的事件向英國警方報案，事件已交由當地警方處理，相關細節不便透露；又指特區政府尊重以和平合法方式表達意見的自由，但譴責一切意圖以激烈手段威嚇他人的行為。

青年企圖將煙火掛經貿辦門上 方被在場倫敦警制止

英國時間7月1日，當地港人於多處發起示威、集會，根據網上片段，當日有示威者到Bedford Square 18號的香港駐倫敦經濟貿易辦事處外聚集，部分人在門外燃點煙火及煙霧彈，當時在旁邊有警員戒備，但未有阻止。從片段可見，有示威者企圖將一枝點燃煙火放在辦事處門上時，方被在場的倫敦警員上前制止，並帶走有關的青年，據稱警方沒有作出拘捕。

政府就事件向英國警方報案 強調當局譴責以激烈手段威嚇他人行為

港府連日來未有通布事件。《香港01》就事件向政府查詢，政府發言人回覆指，已就七月一日在辦事處門外發生的事件向英國警方報案，事件已交由當地警方處理，相關細節不便透露。香港特別行政區政府尊重以和平合法方式表達意見的自由，但譴責一切意圖以激烈手段威嚇他人的行為。