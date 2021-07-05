警擬7億建AI財務數據分析平台　打擊恐怖主義融資及顛覆國安罪行

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-05 15:06

警務處擬建立財務數據分析平台，以提升打擊洗黑錢、恐怖主義融資及資助顛覆國家安全等罪行能力，透過AI進行財務及情報分析，追查可疑資金的流向及涉案人與相關機構的關係，亦可分析最新洗錢特徵採取行動，令決策過程由以往六周大大壓縮至一周。警方預計，平台最快明年第四季啟用，2027年全面投入服務，2021至27年度非經常性開支近7億元。

警務處署理助理處長鍾詠敏指出，財務數據分析平台可提升打擊洗黑錢、恐怖主義融資及資助顛覆國家安全等罪行等能力。（陳諾希攝）

立法會財委會今日（5日）開會，討論警隊建立財務數據分析平台事項，警方指出，平台由聯合財富情報組操作和監督，將配備數據處理和分析能力，利用數據探勘、機器學習和AI人工智能等技術協助策略性分析，作為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的分析工具。

AI分析資金流向及人物關係

警務處署理助理處長鍾詠敏表示，AI平台可處理大量數據資料，分析資金、人物、機構的關連及資金流向，了解最新洗錢方式再採取行動。鍾指出，恐怖分子在籌集資金時會隱藏個人身分，由代理人去處理資金，他們會刻意隱瞞關係，平台能分析蛛絲馬跡偵破恐怖活動。

決策過程由6周壓縮至1周

現時聯合財富情報組的「可疑交易報告管理系統」需人手輸入資料，需時六周才能向呈報機構分析如何處理可疑交易的財產；平台則節省人力，由AI繪製數據圖及初步評估洗錢特徵，預計一周就可以作出呈報。

警隊計劃採用混合模式開發財務數據分析平台，採購現成商用系統及自行開發專用系統，預計明年第四季及2027年初分階段啟用，未來6年涉及6.98億元非經常性開支，而2025/26及2026/27年度每年涉及2,577萬元經常性開支，其後2027/28年增至4,764萬元，警隊解釋資金調升與後期資料搜集及分析數以萬計可疑數據有關。

多名立法會議員關注，警隊如何利用財務數據分析平台打擊恐怖主義資金及破壞國家安全罪行。鍾詠敏重申，平台可提升警隊打擊洗錢能力，及早通知銀行，截取包括販毒、恐襲、危害國家安全資金。