空姐不再往天飛　轉行進修做護士闖天地：幫到自己又幫到人

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-12 00:00

疫情重創旅遊業，航空業近乎停擺，不再往天飛的空姐，落地後成功闖出新天地，透過就讀護士學校課程進修，把天上的經驗實踐在地面上，將昔日在機艙「一眼關七」的技能，好好套用在病房上，更笑言：「忙但係開心！」 有護士學校透露，近年社會環境有變，多了其他專業投身護士行業，應屆文憑試畢業生的收生比例稍有下降，過去亦有同學來自「五湖四海」，除了空姐外，更有社工或記者等。

陳苑怡本來任職空姐6年，但身邊不少親友都做護士，加上以前修讀理科，故有興趣在護士行業發展，現時是明愛醫院護士學校的一年級學護。（李澤彤攝）

昔日是空姐的陳苑怡，正就讀明愛醫院護士學校一年級，利用「天際」的經驗套用在「地面」上，把空姐的細心獨立應用在新一片天，「乘客變做病人，未開口你已經要知道佢有咩需要…應變能力都係練返嚟，好多時候上到飛機就要靠自己，機器損壞、洗手間唔用得，都係由我哋自己搞掂。」她更考慮到急症室工作，考驗自己的應變能力及危急反應。

在天空傲遊了6年，現時突然轉新環境，她坦言不捨，但原來工作了3至4年後，她早已有進修的念頭，「想改變嘅心會更加大…舒服咗好多年，想做返啲有意義嘅嘢。」以前還是空姐的她，曾遇過乘客心臟病發，幸好飛機尚未起飛，地勤醫療人員可即時到場協助。

自己曾住院 護士一個笑容一句問候已可安慰病人

雖然至今還在「學師」，尚未實習接觸病人，但她已大開眼界，更發現除了照顧病人外，還要兼顧他們的心靈及家人，「以前好天真，以為所有嘢只係跟指示做，但護士最多時間陪住病人，所以護士都好大責任，真係要打醒12分精神。」再加上她以前曾入住公立醫院，故更明白護士的小小舉動，例如一句問候或一個笑容，已能給予病人很大的安慰。

伊利沙伯醫院護士學校校長張美茵（左二）表示，近年多了其他專業投身護士行業。（李澤彤攝）

近年多其他專業投身護士行業

由空姐轉行做護士，原來陳苑怡並非個別例子，她同班便有10人同樣空姐出身。伊利沙伯醫院護士學校校長張美茵表示，她們都較細心，而且較有同理心，具備當護士的特質。

張美茵更透露，近年社會環境有變，多了其他專業投身護士行業，例如早在五至六年前，有9成以上的學生都是文憑試畢業生，惟直至近一至兩年，比例已降至約8成。屯門醫院護士學校資深護師朱慧玲亦指，過去一直有其他行業的人士報讀課程，除了空姐外，學生更來自「五湖四海」，例如美容業界、記者或社工等。