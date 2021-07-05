打孖風｜東風增強石澳沙灘大浪掛紅旗　泳客照落水：不會離岸太遠

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-07-05 21:55

酷熱天氣警告及雷暴警告今日（5日）同時生效，兩個熱帶氣旋系統一東一西將於明日（6日）夾擊香港所在的華南沿岸，天文台明早考慮發出一號風球，本港風力料將增強。 石澳泳灘等沙灘因「食正」東風，今日海浪較大，泳灘升起紅旗，提醒泳客游泳會有危險，但不少泳客仍然繼續暢泳。有帶同子女的家長表示有注意天氣，指為安全不會離岸太遠；也有泳客無懼風浪，攜滑浪板「迎浪而上」。石澳居民則表示，有留意是次熱帶氣旋風眼不大，破壞力應遠不如超強颱風「山竹」，「山竹我都唔驚」，故現仍未有作任何防風準備。

7月5日石澳泳灘已升起紅旗，提醒泳客游泳會有危險，但不少泳客仍然繼續暢泳。（黃穎津攝）

市民見紅旗上岸玩沙 衝浪泳客：唔覺好大浪

記者今日（5日）下午約4時來到石澳泳灘視察。泳灘已升起紅旗，提醒泳客游泳會有危險。但不少泳客仍繼續暢泳，有人手持滑板衝浪，也有人特意到泳灘中央「擁抱大浪」。

凌先生攜同子女一行三人來到泳灘，他稱沒有留意泳灘正懸掛紅旗，亦沒有聽到有關廣播。在記者告知後，凌先生則指他們離岸不遠，「都ok喺度玩。」而他對於風浪亦沒有太大感受，「依家暫時都ok，如果天氣轉差大家都會上水。」

楊先生父女則稱有留意紅旗，故為安全起見他們亦盡量留在岸邊玩耍，「呢個位有大人睇住都ok。」

泳客陳先生攜同滑浪板衝浪，「迎浪而上」。他稱有留意到打風消息，但認為現時「唔覺好大浪」，亦「未覺得危險」。

石澳居民無防風準備：山竹我都唔驚

石澳居民黎先生則對即將來襲的熱帶氣旋不以為然，「唔會話好大風，係山竹先會水浸，山竹我都唔驚！」他指有留意打風相關資訊，觀察到「風眼唔係幾大」，威力亦應有限，故黎先生對於一般颱風不會作太多準備。

石澳居民陳女士不知道或將會打風，但在記者告知後仍稱不會特別準備，「我屋企唔驚，（樓層）好低，窗口咁細，山竹都浸唔到。」她又憶述當年山竹襲港，石澳大亂，房屋倒塌，沙子更被強風颳上道路，厚度及膝，交通「出唔到去，入唔到嚟」。陳女士坦言擔心再有類似超強颱風來襲，但認為今次颱風對她家居影響不大，故亦未有防風計劃。