兒時目睹父親心臟停頓束手無策　學護冀當白衣天使助身邊人

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-12 00:00

護士除了要無微不至照料病人外，更講求專業知識，當中的耐性及技能絕非易事。有學生護士曾經歷父親心臟停頓，惟當時自己卻束手無策，自始推動他成為護士的一份子；更有護士無懼病毒，親自「出戰場」抗疫，目睹一幕幕的生離死別。 伊利沙伯醫院護士學校表示，他們與明愛醫院、屯門醫院開辦的護士課程將改為4年制，並由「護理學高級文憑課程」，轉為「護理學專業文憑課程」。當學生修讀4年專業文憑課程後，可就讀「健康科學榮譽學士」課程，從而獲得學士學位。

屯門醫院護士學校三年級學護王省三（右二）曾經歷父親離世，自始推動他成為護士一份子，利用知識協助他人。（李澤彤攝）

現正在醫院實習的王省三，是屯門醫院護士學校三年級學護。他當初立志要當護士，與過去的成長經歷息息相關。他憶述，在中一時，父親因心臟停頓不幸離世，當時的畫面仍然歷歷在目，「爸爸突然間瞓係到，媽咪幫佢搶救緊，個陣時我咩都唔識，只可以係一邊睇住。」

他直言，當時徬徨無助，「只係得個驚字同喊。」再加上現時祖父母已年老，他更希望可完成課程，學習更多急救及護理知識，以幫助身邊人。

伊利沙伯醫院護士學校資深護師廖健聰（左一）去年被分派到隔離病房工作，目睹病人離世前，家人只能隔著玻璃道別。（李澤彤攝）

到前線抗疫 目睹死離生別

當護士除了可以幫助其他人外，更時常面對身離死別，甚至要「出戰場」抗疫。廖健聰是伊利沙伯醫院護士學校的畢業生，現時成為學校的講師之一。他坦言，去年因疫情，學校調配了數位老師到前線工作，他當時被分派到隔離病房，「當時都有啲膽怯，因為上年對於疫情仲有好多未知知數。」

不過，他未有退縮，更在隔離病房工作了22周，當中更有不少深刻體會。他憶述，有長者剛入院時，起初仍能與醫護對答自如、有講有笑，但後來他的肺功能急轉直下，呼吸變得吃力，需要動用呼吸機協助呼吸，直至臨終前，家人亦只能隔著玻璃目送，未能親自與他道別。

3年制改4年制 無就讀理科都能報讀

醫管局今年9月新學年起將更改護士學校課程，由「護理學高級文憑課程」，轉為「護理學專業文憑課程」，3年制會變成4年制，資歷架構亦將由4級升至第5級。新課程將繼續由明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院開辦，所有畢業生可獲註冊護士資格。

伊利沙伯醫院護士學校校長張美茵指出，現時就讀年期將再多一年，故將加入更多體驗式學習、模擬訓練等，學生可到明愛專上學院的模擬病房上課，日後亦將設有VR教學。她又指，去年課程共有2,000人報名，而今年課程將放寬限制，即使沒有就讀理科都能報讀，預料今年報名人數可能會更多。

多讀一年可獲學士資格

張美茵亦補充，正與明愛專上學院推出協作計劃，學生修讀4年專業文憑課程後，可無縫銜接就讀「健康科學榮譽學士」課程，從而獲得學士學位，以方便獲得晉升機會，例如就讀碩士課程等。