港鐵送10萬張車票一小時內派完　網民︰用電話都可感受迫地鐵感覺

社會新聞
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為慶祝屯馬綫於6月27日全線通車，港鐵送出十萬張單程車票，市民今午2時起可以使用港鐵手機應用程式登記，先到先得。成功領取車票的乘客，需要於明年1月31日或之前到指定港鐵站的數碼服務站，或經八達通的手機應用程式領取免費本地單程車程。

《香港01》記者實測「搶飛」，但25分鐘內，多次進入頁面均顯示系統繁忙。若成功搶到免費車程，則會顯示寫有「恭喜」的頁面，並於「我的獎賞」中顯示。開始登記後40分鐘，本來領取優惠的頁面中的按鍵，變成「檢視優惠」，未能再領取免費車程，估計已全部派出。

有網民在港鐵Facebook專頁留言笑稱，大量網民同時搶免費飛，「用電話都可感受迫地鐵感覺」。

市民若想領取免費車票，必須先成為MTR Mobile登記用戶，並於今午2時起，進入程式內領取相關獎賞的頁面。每名登記用戶最多可獲得一程免費車程。成功搶到免費車程的用戶，不能直接使用，而須在明年1月31日前，帶同MTR Mobile登記賬戶及有效八達通，到指定港鐵站，經數碼服務站或於八達通APP領取。

下午2時MTR Mobile一度系統繁忙，用戶需要不斷刷新頁面以領取優惠。成功領取後，可以按鍵進入「我的獎賞」查看有效優惠，惟部分用戶未有即時顯示已獲得相關免費車程優惠。

開始登記後40分鐘，本來領取優惠的頁面中有「立即換領」的按鍵，變回「檢視優惠」，進入後只見獎賞詳情，未能再領取免費車程，估計已全部派出。

記者實測在港鐵應用程式「搶免費飛」，在開放登記約一小時內，已顯示派發完畢。

數碼服務站領取方式

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經八達通APP領取方式

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