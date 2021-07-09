港鐵送10萬張車票一小時內派完　網民︰用電話都可感受迫地鐵感覺

為慶祝屯馬綫於6月27日全線通車，港鐵送出十萬張單程車票，市民今午2時起可以使用港鐵手機應用程式登記，先到先得。成功領取車票的乘客，需要於明年1月31日或之前到指定港鐵站的數碼服務站，或經八達通的手機應用程式領取免費本地單程車程。

《香港01》記者實測「搶飛」，但25分鐘內，多次進入頁面均顯示系統繁忙。若成功搶到免費車程，則會顯示寫有「恭喜」的頁面，並於「我的獎賞」中顯示。開始登記後40分鐘，本來領取優惠的頁面中的按鍵，變成「檢視優惠」，未能再領取免費車程，估計已全部派出。

有網民在港鐵Facebook專頁留言笑稱，大量網民同時搶免費飛，「用電話都可感受迫地鐵感覺」。