英華小學下周三接受2022/23小一申請　一文看報名貼士、面試安排

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-10 17:47

備受家長歡迎的傳統直資男校英華小學，今日（10日）在網上舉辦小一簡介會，吸引約2,500個家庭參與。校方公布，下周三（14日）至下周日（18日）接受2022/23學年的小一申請，並會在8月底至9月初安排所有報名者參加首輪面試， 英華小學校長陳美娟在簡介會中分享不少親子溝通及育兒建議，包括提醒家長培養兒子有良好的閱讀習慣，多以開放式問題與小朋友相處。校方形容是英華收生的「貼士」，下文將歸納簡介會內容、報名貼士及面試安排供家長參考。

英華小學今日在網上舉行小一簡介會。(資料圖片)

英華是「一條龍」學校，學生中英數常合格及操行達B級可升讀英華書院。校方數據可見，過去3年逾99%英華小學生可直升英華書院。英華小學今日在網上舉行小一簡介會。公布招生2022/23學年的小一新生安排。

簡介會首半小時由低年級學生，以廣東語、英語及普通話簡介學校環境、課程及活動。之後由校長陳美娟分享親子溝通及育兒貼士，最後校方講解報名詳情、收生要求及回應家長提問。

校方表示，2022/23學年學費維持18,000元，分十期繳交。有興趣報讀的家長可在7月14至18日透過校網報名，須留意時間是早上9時至下午6時，家長在網上系統填交資料及繳交150元報名費後，須保留確認電郵，在面試時供校方核實。

備受家長歡迎的傳統直資男校英華小學將於7月14日至18日接受2022/23學年的小一申請。（資料圖片）

英華小學校方表示，所有申請人均會獲首輪面試機會（在8月底至9月初進行，未必一定是周末），十多名學生一組，每個學生再與老師單對單交談，以廣東話及英語對答，內容主要是生活常識、簡單學科知識，校方強調毋須「操練」；次輪面試則是小朋友與校長對談；若成功晉身，第三輪面試，由小朋友、家長與校長面談。校方說，會盡量安排實體面試，萬一因病缺席者可後補醫生證明。

不少家長都會詢問加分「貼士」，據校方提供資料，若父親或胞兄是英華校友，校方雖不確保百分百錄取，但承諾會作特別處理；另外，英華雖是基督教學校，申請表填寫的信仰不會「特別加分」。

校長陳美娟：家長須聆聽及尊重兒子意見

陳美娟在簡介會分享了不少親子溝通心得，校方形容是「貼士」。陳美娟建議家長日常與兒子溝通時，預留時間與小朋友真正溝通，包括維持眼神交流、不要預設答案，「以開放式提問，小朋友可以更加有創意，家長亦可以知道小朋友的真正想法、喜好」，如沒有心理準備跟隨小朋友的選擇，不宜「假民主」問「今日想食咩啊」，而是拋出建議，以「不如今日食魚蛋粉」提問。

英華小學校長陳美娟。（資料圖片）

陳美娟又提醒家長詢問兒子測驗或考試表現後，不宜立即批評，否則小朋友日後只會選答家長期望聽到的答案。萬一遇到兒子無視建議，家長可與兒子討論改善方案，而非以「點解講極你唔聽」責罵他。

翻書尋答案、培養閱讀習慣

不少學校都期望學生有閱讀習慣，陳美娟提議家長以問題引起小朋友興趣，再一起翻書尋答案，並按小朋友喜好延伸閱讀更多圖書，建議他們與朋友分享，養成閱讀習慣。