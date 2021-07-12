新冠肺炎・7.12｜相隔24天　本港今天本地及輸入再次「零確診」

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 朱海棋 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-13 01:00

本港今（12日）錄得「零確診」，距上次紀錄相隔24日。政府今午亦公布，由於近期俄羅斯疫情持續反彈，以及涉及多宗L452R變異病毒株的輸入個案，將由本周五（16日）起，收緊從當地到港人士的檢疫要求。 有關人士不論有否完成疫苗接種，抵港後都要於指定檢疫酒店接受強制檢疫21天，其後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。此外，相關人士亦要於登機時出示預定起飛時間前72小時內的檢測陰性證明，並需於機場接受「檢測待行」安排。

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新冠疫苗｜單日6.16萬人打針 10人周日打針副作用不適入院

【23:43】本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（12日）踏入第137日。政府晚上公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約6.16萬人接種疫苗，本港已經接種一劑疫苗的人數有262.8萬人，佔12歲及以上居民38.6%，當中183萬人已打兩劑。此外，周日（11日）有共10宗打針後送院個案，2人需要留院觀察。

食衞局下令機場3地方員工最遲周六強制檢測 否則下周不能上班

【23:12】約半個月內先後有兩名機場員工確診新冠肺炎，並帶變異病毒株。食物及衞生局今晚（12日）發出強制檢測公告，下周（即7月18日至24日）在機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作人士，須於本周六（17日）或之前接受强制檢測，包括已完成接種新冠疫苗的人。換言之，拒遵從將無法在上述地方工作。

另外，天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼兒園爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦被納入強檢公告。

任何在2021年7月18日至7月24四日期間以香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工），須於2021年7月17日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月10日至7月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 食物及衞生局強制檢測公告

恒大師生入學前須打疫或一次性檢測 不遵行需健康申報及解釋原因

【18:57】新冠肺炎疫情下，多間大學早前宣布要求接種疫苗或接受定期檢測。恒生大學校長何順文今日出席傳媒聚會時表示，全校師生入學前，須接種兩劑疫苗，或持有一次性的陰性檢測報告，如拒絕兩個選項，則需要健康申報及解釋原因。他指，有關決定已考慮疫情風險、個人私隱及成本，經廣泛諮詢後作出的平衡決定，強調師生應有公民意識，「唔係明確叫你點做就點做。」

機場工人行蹤全覽。

菲律賓領事館覆01：港府初步計劃讓打齊針外傭入境 促解除禁飛令

【18:40】外地疫情反覆，菲律賓的禁飛令維持近三個月，影響外傭供應。菲律賓駐港領事館回覆《香港01》查詢時指，上周曾與港府開會，要求重新審視菲律賓現時的A1分類，將菲國從極高風險國家名單剔除，並引述港府回應指，初步有計劃容許已接種疫苗人士入境，目前尚未有定案。

外地疫情反覆，菲律賓的禁飛令維持近三個月。（資料圖片）

疫苗｜腎移植患者打針後僅2成人有抗體 藥劑師學會倡補第三針

【18:00】專家早前提醒免疫力低的人士亦要接種疫苗保護自己。香港醫院藥劑師學會指出，據多研究顯示，接受過器官移植的病人打針後，因身體情況難以產生中和抗體，腎臟移植病人更只有22%人打齊兩針後產生抗體，即使驗出有抗體，其抗體水平亦非常低，建議當局盡快研究相關人士要打第三劑補針。

聯合出版社及「一名希望凝聚香港正能量的退休文化工作者」各捐出港幣100萬元，舉辦「齊心接種分享喜閱」大抽獎。（袁澍攝）

書展2021｜聯合出版社200萬元書券抽獎 打針成年港人可參與

【15:16】兩度因新冠疫情延期的香港書展，將在後日（14日）至下周二（20日）在灣仔會展舉行。聯合出版社與一名文化界人士合作，舉辦200萬元書券大抽獎，已打一劑新冠疫苗的成年港人可參與。頭獎是價值1萬元書券，共10份；二獎是價值1000元書券，共1,900份。

相隔24日再度零確診 周五起收緊俄羅斯抵港人士檢疫安排

【15:08】相隔24天，本港今天本地及輸入再次「零確診」。衞生署衞生防護中心公布，中心今日沒有錄得確診個案，至今本港個案累計仍為11,952宗。

【12:05】據了解，今日無源頭不明個案，不設疫情記者會。

梁子超：政府不宜鼓勵港人來往疫情風險較高地區 增輸入病毒風險

【11:23】一名機場停機坪50歲男搬運工確診，帶有L452R變異病毒株，暫列源頭不明個案，是機場相隔17日再有工作人員確診，機場員工最遲要在周二（13日）接受強制檢測。



呼吸系統科專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》表示，本港疫情控制得較好，但全球疫情惡化，政府不應鼓勵市民來往疫情風險較本港高的地區，增加輸入病毒風險。

強制檢測食肆｜涉確診機場工人 黃大仙爭鮮、銀咖哩、大家食上榜

【00:01】在機場擔任搬運工的50歲男子周日（11日）確診，並帶有L452R變異病毒株，列為源頭不明個案，本地「零確診」又斷纜。政府晚上公布強制檢測公告，有5個處所上榜，其中4個與該名男子有關，當中3個地方為食肆，全部位於黃大仙區，分別為黃大仙中心南館地下的「銀咖哩」、新光中心2樓「爭鮮迴轉壽司」、銀鳳街8號「大家食」，曾到訪人士須最遲於本周二（13日）檢測。

另外，衞生防護中心的進一步調查下，早前一宗曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，曾到尖沙咀中心「Wooloomooloo Steakhouse」，該處都列入強制檢測。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

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昨日總覽：新冠肺炎・7.11｜停機坪搬運工染變種病毒 機場全部員工強制檢測

停機坪搬運工確診 曾到深水埗剪頭髮 黃大仙銀咖哩等食肆須檢測

帶變種病毒機場男搬運工 任職新翔公司 無跟機組、乘客直接接觸

確診機場搬運工曾幫襯 深水埗英姐髮型屋照營業 街坊：早知唔嚟

強制檢測｜黃大仙金鳳街1-3號解封 28名居民受檢測 無確診個案

變種病毒｜輸入個案攻破社區零感染 機場及檢疫酒店成最大威脅

新冠疫苗｜今日打針及預約人數同跌 累計10萬青少年已接種

新冠疫苗｜劉宇隆：如接種率高達八成 變種病毒不會在港落地生根

強制檢測｜機場搬運工曾到七地方 黃大仙、沙田、海洋公園上榜

強制檢測｜染變種病毒機場地勤及清潔工曾到9處所 需最遲周日覆檢

▼7.10黃大仙金鳳街1-3號封區強制檢測▼