屋苑充電易資助計劃收10萬車位申請　涉440個屋苑

環境局早前公布新一份《香港清新空氣藍圖》，目標2035年前成為空氣質素媲美國際大城市的宜居城市。



環境局局長黃錦星今（19日）在環境事務委員會表示，政府推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」反應正面，原預計3年涵蓋約6萬個私人停車位，但目前已收到約10萬個申請，涉及約440個屋苑，首批申請已進入招標階段，透過實質經驗更好掌握成本。



新一份《香港清新空氣藍圖》目標，在2035年香港空氣質素可媲美國際大城市，將每5年檢討一次。（資料圖片 / 張浩維攝）

環保署副署長馮浩然表示，去年本港已達到2017年進度報告訂下的各項主要目標，而新一份藍圖目標亦具前瞻性，最終目標是讓香港的空氣質素全部符合世界衞生組織《空氣質素指引》的最終指標。指引涵蓋的12項空氣質素指標中，他指香港已有一半達到最終指標，將根據法例要求每5年一檢，在切實可行情況下，按世衞指引逐步收緊香港指標。

在改善路邊空氣質素方面，馮浩然表示，有巴士公司除了計劃2025年前引入數百輛電動巴士，亦研究氫能巴士，但須研究製造、處理、運輸、充氫等安全守則及法例。黃錦星亦透露，去年數據顯示每八輛新登記私家車，有一輛屬電動車，今年上半年已增加至每五輛私家車便有一輛屬電動車，情況令人鼓舞。

黃錦星：天然氣是世界主流過渡安排

被問及如何避免發電成本轉嫁消費者，黃錦星表示，天然氣是世界主流過渡安排，能源政策著重穩定供應、安全可靠、環保、價格可承受及合理，認為本港一般電費較不少國際大城市相對廉宜，稍後公布的更新版氣候行動藍圖會進一步論述如何平衡各方所需，令能源組合多元化。他又指，本地興建的液化天然氣接收站，令天然氣價格相對具競爭力，而政府除了引入大亞灣核電，亦盡量支持潔淨再生能源，例如推動上網電價，善用屋頂空間。