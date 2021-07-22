兩成劏房無窗通風　近半室溫30度以上　住戶嘆熱到生粒粒

今日大暑，加上受熱帶氣旋「煙花」外圍下沉氣流影響，非常悶熱，蝸居劏房的基層更加苦不堪言。關注基層住戶聯席今日（22日）公布的調查發現，兩成劏房戶屋內沒有可通風窗戶，近半數（47.6%）室溫達30度或以上。有劏房戶嘆謂，家中唯一窗戶因為會進老鼠所以被封，留在家中只感「好熱好熱」！聯席呼籲政府關注劏房問題，除了增加公屋興建量，亦應儘快建立「基本住戶標準」。



關注基層住戶聯席7月3日至15日進行的調查共收回156份有效問卷，結果顯示指，近兩成住戶家中未能使用或沒有窗戶，即使八成有窗住戶中，有36.5%僅得一扇窗。調查顯示九成住戶水電費在炎熱天氣下開支增加，59.7%表示增加超過400元以上。

同時，聯席亦曾上門量度103個劏房戶的住所溫度，近半（47.6%）溫度達30度及以上。若以醫學研究指24度是最適合人類的溫度，聯席認為相關劏房都不宜居住。調查指，酷熱天氣下有近一半受訪者表示環境問題加劇、精神壓力增加不想留在家中。

住在太子50呎劏房單位的黃先生表示夏日來臨，屋內十分悶熱，因為退休所以無奈每日在家煮食，「真係好熱好熱」。他說現在每日下午至晚間均會待在有冷氣的商場。住了5年劏房的他現在胃口不佳，皮膚亦時常「生粒粒」，希望官員能盡快及切實解決香港住屋問題。

▼7.13酷熱天氣▼



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聯席希望政府除了增加公屋興建量，讓輪候多年的基層市民盡快上樓，改善居住環境。亦希望政府盡快訂立「基本住屋標準」，包括規定人均居住面積、基本設施，照顧不同收入市民，尤其是基層家庭。

聯席樂見政府落實劏房租務管制，但擔憂草案沒有提及將會制定頒布單位分間指引，擔心無法改變現時不適切住房環境。聯席希望政府可以考慮為每間劏房提供獨立消防設備。

▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼

