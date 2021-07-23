患急性肝衰竭1歲柏熙昨出院　母親稱他胃口佳：體重比入院前增

一歲男嬰區柏熙因急性肝衰竭，曾陷入昏迷並留院近3周。他的母親今（23日）接受《香港01》訪問時分享，柏熙昨晚已經出院，現在「食得瞓得」，體重更比入院前多了一公斤。柏熙的肝功能指數已回落至100左右，但仍未降至正常水平，區太預計他日後需每周赴瑪麗醫院覆診。



柏熙於本月初入住瑪麗醫院，情況一度危殆，肝功能指數曾經飆升至1萬，早前需緊急換肝，但一直未有合適選擇。區太引述醫生指，柏熙的肝臟奇蹟地「自然修復」，昨晚已經出院。她形容柏熙的大病「來得快去得快，全部都係問號」，至今仍未知發病和康復因由，只知道他曾接受輸血和吊胃喉。

區太憶述柏熙得悉可出院，「佢當刻開心到識得笑。」現時他可照常日常起居，更胃口大開，體重更比入院前多了一公斤。柏熙的肝功能指數已回落至100左右，仍未降至40的正常水平，預計日後需要每周赴瑪麗醫院覆診。

區太續說，這個月的心情猶如「來回地獄又折返人間」，當柏熙情況最惡劣時，她的心情差得無法形容，因而學習到「幸與不幸都要笑著面對。」她又分享柏熙平日很少哭，「希望仔仔以後都咁開心。」她感激瑪麗醫院團隊的專業和悉心照顧，亦感謝港人熱心地發訊息為柏熙打氣。