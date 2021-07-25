港生出戰國際物理及數學「奧運」　奪4金5銀1銅驕人佳績

兩隊由香港學生組成的代表隊日前分別在線征戰「國際物理奧林匹克」及「國際數學奧林匹克」比賽，結果奪得4金5銀1銅驕人成續。東京奧運如火如荼之際，港生在此兩項被譽為數學界及物理界奧運的全球性中學生競賽奪佳績，教育局局長楊潤雄送上祝賀，大讚他們展示了STEM方面的解難能力及非凡的創造力。



五名學生代表香港參加七月十七日至二十四日網上舉行的第五十一屆「國際物理奧林匹克」，表現卓越。他們是（左起）梁振鋒、劉思進、蔡蔚正、陳子峻和鄭逸朗。（政府新聞處圖片）

物理奧運奪3金2銀 港隊近年最佳成績

疫情下，兩項比賽均透過在線監督舉行，參賽者於所屬國家或地區作賽，並參與虛擬活動。當中，第五十一屆「國際物理奧林匹克」於本月17日至24日舉行，由立陶宛維爾紐斯主辦，共有來自76個國家或地區約370名學生一起爭奪獎牌。國際基督教優質音樂中學暨小學陳子峻、高主教書院鄭逸朗，及拔萃男書院劉思進各奪得金牌；喇沙書院蔡蔚正，及優才（楊殷有娣）書院梁振鋒就奪得銀牌，3金2銀是港隊近年來最佳成績。

第六十二屆「國際數學奧林匹克」由俄羅斯聖彼得堡主辦，共有來自107個國家或地區約619位學生參加。拔萃男書院徐子豐奪得金牌；聖保羅男女中學朱卓熹、拔萃男書院梁譽曦，及英華書院游証恩贏得銀牌；聖保羅男女中學賴煒諾就獲得銅牌。

六名學生代表香港參加七月十四日至二十四日舉行的第六十二屆「國際數學奧林匹克」，表現優異。他們是（左起）朱卓熹、徐子豐、梁譽曦、游証恩、姚縉熹和賴煒諾。（政府新聞處圖片）

教育局局長楊潤雄祝賀香港隊在兩項賽事中表現卓越，「香港隊今年於國際比賽中取得的佳績，不單充分反映學生在物理學和數學方面的才華，還展示他們在科學、科技、工程和數學（STEM）方面的解難能力及非凡的創造力。」

楊續指，教育局除設立資優教育基金，為資優學生提供多元化的校外進階學習課程外，亦在宏觀層面更新課程及提升學生能力，並加強教師專業發展，讓教師進一步認識創新科技及在日常生活的應用。政府一直致力推動STEM教育，為香港培育多元的創科人才。學生亦需抓緊香港融入國家發展的機遇和開拓國際視野，發揮才能，盡展所長。