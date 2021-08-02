港島兩公院重整眼科服務　分流眼科檢查及治療助縮短輪候時間

公立醫院眼科服務需求龐大，每年到公院眼科求診的人次約為13萬，新症及手術輪候時間隨時以年計。港島東醫院聯網眼科部門重新整合資源，將一般眼科檢查及治療分流到東華東院，東區醫院主力處理眼手術，透過善用現有的資源和人手，有望將眼科檢查的等候時間縮減約一半。



高德正指分流眼科檢查病人有助縮短輪候時間。（歐嘉樂攝）

在重整計劃下，東華東院的眼科部門將轉為眼科日間醫院，主力提供一般眼科檢查與治療，病人在治療完畢後可以即日出院。東區醫院則專責處理較複雜的眼科個案，並提供需要全身麻醉的手術服務。提出有關計畫、港島東醫院聯網眼科部門主管高德全醫生指出，一些眼科檢查如眼底的黃斑掃描，在東區醫院的檢查人數眾多，輪候時間可長達半年，反而東華東院的人手相對充足，可將有關眼科檢查的輪候時間控制在3個月。

高德全稱，期望此計劃能分流不同需要的病人，從而縮短眼科檢查輪候時間，並減輕東區醫院眼科部門的工作量及壓力。現時公院眼科醫生的人數增長遠遠追不上病人數目的增加，導致眼科部門承受極大的壓力，並出現不少中層醫生離職的問題。希望計劃能改善眼科醫生的工作環境，以挽留年資較高的醫生。

高德正坦言計劃牽涉新增手術室及增聘文員等，成本約為每年數百萬元。（歐嘉樂攝）

高德正表示，東華東院自1993年起約有20張住院病床，惟隨著醫學進步及醫療儀器的輔助，現時很多眼科病人已能即日出院，無需用到該批住院病床。他希望透過此計劃，將相關的病床資源投放至東區醫院，原本於東華東院病房工作的醫護人手亦可重新編配，集中提供該院的日間服務。計劃的最終目標，是眼科病人在東華東院及東區醫院的比例可以為8：2。

高德正表示，最不喜歡在急症科及外科工作，皆因這兩個部門均須面對生死。（歐嘉樂攝）

重整計劃早於2014年提出，但到今年九月才開始將東區醫院的眼科病人轉至東華東院，為期三年。高德正承認制定計劃過程漫長，因計劃必須經過非常多的討論和談判，亦牽涉不同人手和工作調配。他計劃於今年8月底退休，意味著將無法於任內見證計劃的實踐及成果。對此他坦言「係一個遺憾」，但仍然為可以親身開展計劃而感到慶幸。他亦獲得醫管局二零二一年度的傑出員工獎，他說沒有想過會得獎，對獲獎感到開心。