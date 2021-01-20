醫療事故｜東區醫院為病人用人工心肺機　駁錯靜脈與動脈　現危殆

撰文： 梁德倫 最後更新日期： 2021-01-20 20:05

東區醫院爆出嚴重醫療事故！該院今日( 20日)通報，一名57歲患心肌梗塞的男病人，周一(18日)接受「通波仔」手術時，接駁人工心肺機期間，有人竟然將靜脈與動脈調亂，手術進行約半小時後才發現問題，病人術後仍在深切治療部留醫，情況危殆。

心臟4條動脈嚴重閉塞 血壓不穩需用人工心肺機

東區醫院發言人表示，該名患有心肌梗塞的57歲男病人，於1月16日因嚴重氣促和抽搐被送到急症室，當時情況危殆，需要立即進行插喉治療，及後入住深切治療部。

病人於1月18日上午6時半曾一度心臟停頓，醫生立即為其進行急救及掃描檢查，隨後安排進行緊急冠狀血管造影和經皮冠脈治療（俗稱「通波仔手術」）。

醫護人員安排於同日下午2時25分為病人做手術，冠狀血管造影顯示病人心臟的主冠狀動脈及三條冠狀動脈嚴重閉塞，由於患者血壓不穩定，在開始進行手術前先為病人接駁人工心肺機。

病人主冠狀動脈及三條冠狀動脈嚴重閉塞，由於患者血壓不穩定，在開始進行手術前先為病人接駁人工心肺機。。 （資料圖片）

手術期間長達10分鐘未測到血壓

病人於下午3時53分開始使用人工心肺機，惟當時血壓未有因而回升。醫護人員馬上為病人再次進行冠狀血管造影，發現冠狀動脈血流緩慢，立即放入冠狀動脈支架，惟於下午4時08分至18分期間，仍無法偵測到病人血壓，醫生立即為其進行心肺復甦。

醫護人員於下午4時24分才發現人工心肺機與病人靜脈和動脈的接駁不當，立即將人工心肺機重新正確接駁。手術完成後，院方指病人的血壓亦回復正常，並送回深切治療部接受治療，現時情況危殆。

8星期內交調查報告

東區醫院表示，已向病人家屬坦誠交代情況，並就事件致歉。醫護團隊將繼續密切監察病人情況，亦會繼續與病人家屬保持密切溝通，提供所需協助。院方對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會，調查事件經過及作出改善建議，於八星期內向總辦事處提交報告。