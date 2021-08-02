消費券｜藥房涉收手續費　八達通正調查　籲勿幫襯額外收費商戶

消費券正式發放，有藥房向使用八達通購物的市民額外收取手續費，八達通營業及市務總監李玉兒今日（2日）向《香港01》表示正跟進有關個案，強調八達通及商戶雙方協議中列明，客戶不能收取額外費用，如果違規可以取消協議，終止服務。李玉兒呼籲市民不要光顧額外收取手續費商家，並提醒商戶要遵守開戶協議，又指目前僅收到一宗類似投訴，



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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沙田石門「萬順安粧藥」被指收取使用八達通客戶2%手續費，引起社會熱議。八達通公司表示收到相關投訴後已立即展開行動，派人前往調查。李玉兒表示，據八達通和商戶簽訂的開戶協議，商戶只可收取貨品實際價錢，如不按開戶協議收取額外費用，例如手續費等，八達通有權取消該商戶資格。如果調查後情況屬實，將會終止合約。

八達通營業及市務總監李玉兒。（受訪者提供）

李玉兒呼籲市民若發現有商戶收取額外費用，則不要幫襯，亦提醒商戶遵守合約，不要將成本轉移到客戶身上。至於客戶是否可以追討已被收取手續費，她表示八達通公司只能看到每宗交易總費用，看不到每一項收費，或難以追回。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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另外，李玉兒指，類似投訴目前只收到一宗，強調市民透過八達通領取及使用消費券總體流程大致順暢，部分用戶因為不記得透過哪一張八達通卡而在領取時遇到一些困難。

翻查八達通網站資料，消費券計劃期間，新商戶可直接向八達通申請安裝八達通收款裝置，毋須繳付任何安裝或租機費用；當中申請使用商用版八達通App收款的商戶，可免費獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免銀行帳戶資金轉帳費用。