安心出行｜加浸大人工智能技術　上的士輸入車牌自動計算下車時間

新冠肺炎疫情襲港逾一年半，政府為加強確診者的接觸追蹤，去年底推出「安心出行」應用程式，讓市民記錄曾去過的處所。政府資訊科技總監辦公室採用浸會大學的人工智能技術，用戶上的士並輸入的士車牌，程式便會根據用戶的動態轉變，計算其下車時間，更精準記錄用戶的行蹤，有關功能預料未來幾日便會通過審查，市民屆時便可更新應用程式。

資科辦強調程式下載量已達500萬次，當局亦已聆聽民意，上月底已公開程式技術規格，以及保安和私隱報告等，希望市民能放下介心，強調現階段不會考慮公開應用程式介面（API）。有資訊科技專家則直指，有關報告內容簡陋，未有詳細交代加密、解密等涉及私隱的內容，難以釋除市民疑慮。



透過「加速度傳感器」計算下車時間

浸大去年10月推出「新冠病毒風險警示系統」（BU-Trace），供師生在校內人流較多的地方記錄行蹤，與資科辦同期推出的「安心出行」不謀而合，負責研發程式的計算機科學系副系主任徐建良遂聯繫當局，進一步研發以近距離無線通訊（NFC）和人工智能（AI）等技術，用戶登上的士、輸入相關的士車牌後，程式便會透過「加速度傳感器」監察用戶的動態，從而計算出用戶的下車時間，並自行記錄在程式內，系統認定用戶已下車，便會停止監察，因此程式耗電量僅1成，準確度則高達9成。

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料未來數日通過審查 只用於乘搭的士

「安心出行」預料未來幾日便會通過審查，開放予用戶更新，惟新技術目前只會應用在的士上，視乎情況再決定會否擴展至巴士、小巴和港鐵等交通工具，礙於這些公共交通工具的乘客動態會較大，或會影響到計劃用戶下車時間的準確度，加上巴士和港鐵車廂等不便貼上二維碼（QR Code），徐建良的團隊將會繼續研究改良。

資科辦與港大研發的藍芽升級版「安心出行」顯然較為可取，惟資科辦助理政府資訊科技總監（產業發展）黃敬文透露，已在十多輛行走數碼港的專線小巴安裝發射器，透過人工智能測試同事的上下車時間，惟礙於耗電量較大，影響程式的穩定性和準確性，坦言仍有不少技術問題，以及私隱和保安評估，暫未有推出的時間表，但強調巴士和港鐵均歡迎相關技術的應用。

資料辦重申安心出行不同於星韓收集資料系統

「安心出行」推出9個月以來，一直無法說服某些人對私隱安全疑慮。徐建良解釋，新技術依舊採用分散式（decentralised）設計，亦不需要使用網絡，再三強調程式運算並不涉及中央伺服器，亦不會收集用戶的個人資料及位置數據，與新加坡、南韓和內地中央收集用戶資料的系統有別，呼籲市民放心使用。

黃敬文補充指，「安心出行」下載量已達500萬次，至今「冇任何嘢發生過」，每當有新功能時，當局亦會隨即向市民報告以提高透明度，強調程式已通過獨立審查，上載到應用程式商店時亦會有嚴格的審批，當局上月已公開程式技術規格、保安風險評估、審計和私隱影響評估報告等，以回應市民要求提高透明度的需求。

至於外界要求當局公開多時的應用程式介面（API），資科辦則強調，上月公開的資料為獨立第三方的報告，強調除了涉及知識產權和資訊安全的部分外，已盡量公開內容，認為現時的方案「行之有效」。

新版安心出可加入電子針卡

「安心出行」今次更新亦會一併匯入電子針卡二維碼圖像檔案的功能，讓用戶可以選擇匯入儲存在手機內的相關二維碼圖像檔案，多一個途徑方便用戶將紀錄儲存在「安心出行」內，並在有需要時展示。

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關注組識：應公開不涉知識產權原碼

數據科學家、互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，當局公開程式技術規格是少有的做法，可謂有進步，惟有關報告內容簡陋，「連grammar都錯錯哋」，形容「好似交功課咁」，尤其是與私隱有關的加密、解密溝通相關的內容落墨極少，市民難以掌握有甚麼資訊會傳送到伺服器，難以釋疑。

黃浩華續指，當局以知識產權和資訊安全作擋箭牌拒絕公開API，反指當局有明確方法避過這些問題，包括公開不涉及大學知識產權的部分原碼，又指資訊科技界專家可以「逆向工具」（reverse engineering）等方法「爆到程式碼出嚟」，強調當局拒絕公開API不代表能提高安全系數，形容當局現時的做法與業界的要求有距離，「並不貼地」，當局再加推新功能，難免會令人質疑，「順手攞埋GPS permission（全球定位系統許可）」。