基層資優童免費參加挪亞方舟夏令營　提升學習科學興趣

疫情期間旅遊業冰封，不少港人選擇去Staycation或主題樂園遊玩，遠離市區，但對基層市民而言卻是奢侈品，無法負擔。香港挪亞方舟今年暑假舉辦多個夏令營，讓350名基層中小學生免費參加。有來自基層家庭的資優兒童參加活動，指「邊玩邊學」的形式，大大提升他們對科學的興趣。接觸VR眼鏡等科技產品，及觀看珍稀小動物，同學們都大稱體驗「新奇」、「愉快」。



學生學習環境保育

參加夏令營的學生，主要是學習保育的重要性。今年將升讀中三的沈芳盈，父親因眼疾逐漸失明，但她沒有因家庭環境而放棄學習，並趁暑假參加一連四日的科學探索營。她表示，高科技產品在她眼中原只是書本名詞，「太陽能板和VR眼鏡這些感覺很高級的東西，平日很少能夠接觸，原來VR眼鏡可以用凸透鏡自己造出來」。

芳盈在參加夏令營後說，「看了方舟電影，讓我反思現時全球暖化的情況，有可能再次導致大洪水出現，因此我們要珍惜地球資源，我們都是大自然的一分子。」

學習團隊精神 認識新朋友

現年12歲的高嘉蔚在語文方面表現優越，雖然家境不富裕，但沒有自怨自艾，反而知足常樂，更希望「利用知識改變命運」。她在營中最深刻的活動是製作風力車，因日常生活很少接觸到，而且是團體活動，「除了運用科學原理，還需要團隊合作才可以有效率、有條理地完成（任務）」。她又指學習到團隊精神，「因為今年升中，很多舊朋友也沒再聯絡，圈子縮小了，但參加探索營後認識很多新朋友，我們互相交換聯絡方式，是很大的得益」。

活動曾介紹一隻畸型大嘴鳥，牠比一般大嘴鳥多了一個上顎，高嘉蔚表示「大開眼界」，又認為要學會珍惜，人類不可以再獵殺罕有動物，更指經過活動後，日後想往研究生物的方向發展。來年準備選科的沈芳盈也表示，「原來科學比想像中有趣，今次可能是選科的參考」。

已服務逾4000基層學生 小班教學助照顧學生情緒

香港挪亞方舟2010年開始，舉辦近百個夏令營，範疇涵蓋科學探索、工程機械、英語話劇、藝術、體育等不同主題，累計逾4,000名基層學生受惠，資優教育基金是受惠機構之一，上述三位基層小朋友均由基金會推薦參與。園方代表稱，今年因疫情，夏令營改以日營形式舉行，希望小朋友能暫時離開課室和家園，在營中有新體驗。

挪亞方舟今年首辦「翱翔天際航空體驗營」 ，邀請專業機師教導航空知識，如飛機設計、航空術語、氣象知識等，參加學生更可體驗操作模擬駕駛器，一嘗當機師的感受。導師鄒諾謙覺得，參加學生非常投入，對能駕駛飛行模擬器表現得極度雀躍，又寄語青少年遇到困難不要輕易放棄。