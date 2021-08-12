相達生物科技新冠病毒快速檢測試劑盒　獲美國緊急使用授權

相達生物科技國際有限公司宣布，其 INDICAID妥析新冠病毒快速抗原檢測試劑盒，已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的緊急使用授權，為大中華區首個快速抗原檢測產品獲得。



集團表示，FDA 授權該測試在美國，可供專業人士在具有CLIA豁免證書的護理點用於新冠病毒（ SARS-CoV-2 ）抗原的定性檢測，測試所需的鼻拭子樣本，可由專業人員採集或在醫護人員的監督下自行採集。至於在美國以外的地區，例如香港，該產品亦被當地授權用於自助檢測。

相達生物科技國際有限公司宣布，其 INDICAID妥析新冠病毒快速抗原檢測試劑盒，已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的緊急使用授權。（網上圖片）

相達生物科技創始人兼首席執行官招彥燾表示，產品已在全球使用，滿足各種緊急測試需求，期望取得美國 FDA 緊急使用授權後，進一步擴大在全球市場的影響力，為幫助抗擊新冠病毒盡一份力。



該款試劑盒無需額外特殊儀器，只需使用較為淺層的鼻拭子樣本20分鐘便可得到結果。這一產品能夠讓醫護人員可以選擇一次性收集大量樣本，並保持樣本質量，然後在2小時內完成所有樣本檢測。