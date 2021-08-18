報告揭逾四分一損傷意外在家發生　逾四成涉客廳　跌倒致傷最常見

衞生署今日（18日）發表《2018年非故意損傷統計調查報告書》，分析本港非故意損傷的模式和特徵。報告指出，本港最常見導致損傷成因是跌倒，當中女性跌倒的比例比男士高。另外，多於四分之一的損傷個案是在家中發生，客廳更為意外「高危」地點，有逾四成個案涉及家中客廳。

衞生署指出，家中是最常發生致損傷意外事件的地方，建議市民在家中也要時刻保持警惕。由於跌倒是最常見致傷成因，故應改善環境預防意外，例如確保家中光線充足、移走容易令人絆倒物件、使用防滑地墊等。



調查指出，經歷損傷事件的百分比大致上按年齡有所上升，當中0至14歲的組別中，曾經歷損傷事件的人口百分比只得2至2.6%，是各個組別中最低。（資料圖片／ 黃寶瑩攝）

衞生署於2018年9月至2019年7月，以面談形式訪問14,204位非住院香港居民，收集他們在調查前一年內，經歷的最多3宗嚴重損傷事件的詳細資料，例如跌傷、運動損傷、燒傷及動物咬傷等。住戶回應率為72.5%。

調查發現，本港人口中有4.4%在調查前一年內曾經歷出現損傷的意外。倘以722萬人口（2019年首季計算）估算，即當中有321,300人在調查前一年內，曾經歷326,100宗致損傷意外。

成年人比小童更易損傷 跌倒最常見

研究又指，雖然曾受損傷的男女比例相近，但損傷意外會按年齡上升，當中0至4歲的小孩百分比最低，只得2%；5至14歲的小童亦只得2.6%；但25歲至64歲的組別，達3.3％至5.2%。至於75歲及以上長者的百分比則最高，達到7.4%。

報告表示，跌倒是最常見的致傷成因，達到39.4%，當中女性佔47.1%，較男性的31%多。其次是扭傷及撞傷，分別佔26.2%和13.3%。

調查亦評估六項預防跌倒的安全措施，較多人選擇「移走容易令人絆倒的物件」，例如電線、紙皮，佔約九成；其次是「搭電梯時緊握扶手」，佔約八成；以及「不穿高跟鞋」，佔逾七成。

研究發現，多於四分之一的損傷事件是在家中。而在調查前12個月內發生的家居損傷事件中，43.6%在客廳發生。（梁鵬威攝）

近四分一在家中受傷 大部份涉客廳

至於導致損傷意外的場所，家中佔第一位，調查發現有多於四分一損傷意外，都在家中發生。其次是交通場所，例如公共高速公路、街道或道路等，佔23.1%；然後是商業場所，佔10.2%。

而在家居損傷事件中，最主要成因是跌倒（41.1%），其次是扭傷、 撞傷（16.8%）和利器致傷（7.3%）。損傷意外大部份在客廳中發生，佔約四成，其次是廚房（21.3%），以及浴室、洗手間（12.9%）。

調查指出，獨居人士曾經歷損傷事件的百分比達12.9%，明顯較非獨居人士的3.9%高。（資料圖片／吳鍾坤攝）

研究又發現，最常見的損傷意外發生時間，是在進行「無酬工作」時發生，在調查佔首位，比例接近三成。報告解釋，「無酬工作」的例子包括照顧孩子或親人、購物和志願工作。「有酬工作」則排第二位，佔約兩成，緊接是餘暇時間進行的運動。

研究亦發現，受訪者若患長期功能障礙、獨居、患有慢性疾病、及經常飲酒等，亦較容易出現損傷。