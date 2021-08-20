周五起曾逗留台灣或中、低風險地區　認可當地發出接種疫苗紀錄

新冠肺炎疫情持續，港府今日晚上（19日）公布，明日（20日）凌晨零時起生效的海外地區及台灣到港人士的登機、檢疫及檢測安排，對抵港人士疫苗接種紀錄要求將會稍作調整。

值得注意是，曾逗留中風險B組指明地區、台灣或低風險C組指明地區的抵港人士，其認可的接種疫苗紀錄，將稍為放寬至當地政府或相關機構發出的疫苗接種，完成接種可縮減檢疫期。但曾逗留高風險A組指明地區人士，則必須持有「本港認可」的疫苗接種紀錄，抵港後必須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。



港政府公布，周五（20日）起曾逗留高風險A組指明地區的抵港人士，必須持有認可疫苗接種紀錄，方視作符合相關要求。(資料圖片/張浩維攝)

港府公布，曾逗留中風險B組指明地區、台灣或低風險C組指明地區的抵港人士，如持有「由接種疫苗當地相關主管當局或相關機構」發出的疫苗接種紀錄，即視作符合相關登機及強制檢疫期下持有疫苗接種紀錄的要求。

不過，曾逗留高風險A組指明地區的抵港人士，則必須持有認可疫苗接種紀錄，方視作符合相關要求。

高風險A組來港須21天強制檢疫

值得注意是，「認可接種疫苗紀錄」包括「由香港發出的接種疫苗紀錄」、「經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構」，發出的接種疫苗紀錄、「內地或澳門當局或其認可機構」發出的接種疫苗紀錄，或「已與香港訂定雙邊疫苗紀錄認可協議的國家的相關主管當局或其認可機構」發出的接種疫苗紀錄。

港府指上述安排與自本月9日起就各地區抵港人士實施的疫苗接種紀錄要求一致。

根據「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」，當中生產商包括阿斯利康 / SK 生物科學、安徽智飛龍科馬生物製藥、BioNTech、康希諾生物、楊森公司、莫德納、印度血清研究所、國藥集團中國生物北京生物製品研究所、國藥集團中國生物武漢生物製品研究所、科興、伽馬勒國家流行病學和微生物學研究中心、深圳康泰生物製品，以及中國醫學科學院醫學生物學研究所。

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政府發言人提醒：「就高風險A組指明地區，目前已要求香港居民必須持有認可疫苗接種紀錄方可登機來港，抵港後亦必須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。相關要求維持不變。」

政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生因素（當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等），以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

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