教大調查：逾四成初小生感網課孤獨　望盡快重返校園上堂

疫情持續，學校要將不少面授課堂改以網上進行。香港教育大學一項調查發現，超過四成受訪初小學生對在家上課感到煩躁不安和孤獨，逾半人更指自己無法按時完成功課，大部分學生希望能盡快重返校園上課。教大團隊建議家長要尋求社區資源協助，以減輕照顧壓力，亦可增加子女參與社交活動的機會。



余爸爸（中間）指學校停止面授課要兼教兒子功課，及需更多時間跟進兒子的學習進度。（黃慧姍攝）

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浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭服務、教大特殊學習需要與融合教育中心，以及兒童教育及發展科學研究中心聯合進行調查，分析疫情下初小學生的學習挑戰及心理調適情況。共收集了本地9所小學及2所課餘託管中心，共711名小一至小三學童、562名家長及97位教師的意見。

調查發現普遍初小學生在家學習期間出現負面情緒，逾四成受訪學生對於在家上課感到煩躁不安及有孤獨感，且無法按時完成功課。分析顯示，負面情緒或孤獨感越高的學生，學習效能越低。近半數學生表示在家學習期間，曾無法按時完成功課，當中以小一生的情況最為普遍。

疫情亦為家長帶來挑戰。調查顯示，疫情期間焦慮情緒較高的家長，更容易向子女發脾氣。逾九成家長希望學校恢復實體課堂，有超過八成家長認為子女更喜歡回校上課。

在教學方面，九成教師認為學生無法自律地在家上課學習，八成教師認為網上課堂容易令學生分心，超過七成認為網課期間難與學生溝通影響互動。

網上教學無論對學生的情緒，或對家長的生活都會造成影響。負責調查團隊建議，如學習簡易時間管理、建立優質親子時間等。亦可積極尋找社區資源，例如區內課餘託管服務、社福機構舉辦的社交活動。讓兒童得到適時的照顧及功課輔導，亦可增加兒童的社交機會，減輕家長負擔。

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