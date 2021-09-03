編訂幼稚園家長教育課程架構　專家：四個範疇望成家教指南

教育局昨日（2日）新編訂的幼稚園家長教育課程架構，從四個核心範疇出發，望幫助家長更有系統學習培育子女的知識和技能。有份編訂架構的浸會大學持續教育學院副校長（課程拓展）暨幼兒及基礎教育總監李南玉指在編訂過程中發現不同持份者都認為家長教育很有必要，希望今次的架構可以成為家長、學校的教育指南。

教育局高級教育主任林菁樺指這份架構內容豐富，有需要時會再審視，教育局亦會撥出資源希望可以開設一些系統的家長教育課程。一般情況下，會3至5年後做檢討調整。



教育局一直重視推廣家長教育，昨日（2日）新編訂的幼稚園家長教育課程架構，從四個核心範疇出發，望幫助家長更有系統學習培育子女的知識和技能。（袁澍攝）

項目涵蓋不同年齡種族背景人士

是次架構的編訂共進行了2輪共13場焦點小組訪談，並以問卷形式訪問1,992人。項目團隊成員，香港大學社會工作及社會行政學系副教授曾潔雯指，當中涵蓋不同年齡、種族、家庭背景的人進行討論，所有人都反映家長教育十分必要，不少家長認為自己「不認識小朋友的特性」，在許多細節問題，如「如何分配上網時間」、「如何安排飲食」、「如何進行親子遊戲」方面感到疑惑。

她舉例，家長往往意識到需要讚賞兒童，但是有時不得其法，如有家長只會表揚孩子「你好叻」，而不是告訴孩子「你今次坐得好定，所以好叻」。是次編訂架構就有實例講解，「可以當成checklist（清單）。」

架構可做學校家長指南 教局撥資源望推動系統課程

新編訂的架構包含四個核心範疇，包括認識兒童發展、促進兒童健康、愉快及均衡的發展、促進家長身心健康及促進與家校合作溝通。李南玉表示，家長是小朋友的第一位老師，因此亦希望編訂的架構可以成為學校、家長的指南。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展表示，希望相關的架構可以在不同機構多設置一些課程和活動。林菁樺指教育局已經推出相關的資助給學校，希望未來能夠系統性開設一些家長教育課程。