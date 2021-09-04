伍家朗未有球衣贊助　總教練何一鳴：屬個人服裝　港隊不能代決定

東京奧運告一段落，曾被捲入球衣風波的港隊羽毛球「一哥」伍家朗，接受傳媒訪問時指至今仍未覓得球衣贊助。港隊羽毛球總教練何一鳴接受《香港01》查詢時，指因屬伍家朗的個人服裝贊助，港隊不能代為決定。



港隊羽毛球「一哥」伍家朗接受電視台訪問時，指下月將出戰歐洲賽及於11月舉行的世錦賽，惟至今仍未有球衣贊助。不過，他指找不到贊助非大不了的事，會用成績報答支持者。

林大輝：體院會跟進

港隊羽毛球總教練何一鳴回覆《香港01》查詢指，因伍家朗的球衣涉及個人比賽服裝贊助，港隊不能夠代為決定，而港隊的團體服裝現時已有贊助。而香港體育學院董事局主席林大輝回覆，指體院會再跟進事件。

伍家朗於東京奧運前因與運動品牌YONEX的贊助結束，當時需要自備球衣出賽，而身穿的全黑球衣惹來民建聯成員、中學教師穆家駿於網上批評。其後伍家朗雖獲FILA贊助出賽球衣，最終仍於小組賽落敗，當時有聲音質疑他受球衣事件所影響。而當時體院主席林大輝亦指事件不理想，希望不要再歷史重演。