中秋節｜港鐵宣布連續第3年不通宵行駛　非繁忙時段增加逾250班次

中秋佳節將至，港鐵今日（6日）表示，中秋當日（21日）將加強非繁忙時段列車服務，所有重鐵綫(機場快綫及迪士尼綫除外)合共增加超過250班額外班次，但因應疫情、考慮到當晚各處活動時間安排以及政府實施減少人群聚集等防疫措施，經審慎考慮後，決定不會提供通宵服務。



9月21日是中秋佳節，港鐵表示當天維持正常服務時間，不會提供通宵服務。（資料圖片 / 李澤彤攝）

中秋下午起加強服務 東鐵3-8分鐘一班 屯馬綫3.5分鐘一班

港鐵表示，為方便市民於中秋節當天外出，將由下午較早時段起開始加强列車服務，港島綫、荃灣綫、觀塘綫及將軍澳綫晚上繁忙時段前後時間的列車班次均會加密，而東鐵綫、屯馬綫、南港島綫及東涌綫晚上繁忙時段前的列車服務亦會加强。港鐵當天亦會密切留意重鐵、輕鐵及港鐵巴士服務的乘客需求，在有需要時加強繁忙路段的服務。

港鐵：勿在鐵路露天路段附近燃放孔明燈

港鐵呼籲市民在慶祝節日時，為鐵路運作安全著想，切勿在鐵路露天路段附近燃放孔明燈或攜帶金屬氣球進入港鐵範圍，以免影響鐵路運作。