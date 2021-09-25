勁舞女團育成衝破甲子代溝　80歲鬥18歲女跳KPOP唔失禮

銀髮兵團要習舞，種類不限於華麗的「唏吔唏吔唏」家燕媽媽十字步！

在節拍明快的流行音樂中，八旬婆婆在「卜卜脆」導師帶領下，「老幼勁舞團」以姿體說着對新事物好奇和堅持的故事．憑着每下跳動和旋轉，她們擺脫長者「跳唔郁」的負面標籤。



出道翻跳KPOP 「老幼勁舞團」一鳴驚人

「老幼勁舞團」透過一群青少年教長者跳舞，不但能鍛鍊老友記體魄，從而建立兩代人互相關係。她們的「代表作」，是在今年3月推出「14天女團育成計劃」。用14日時間翻跳韓國女團ITZY歌曲《Not Shy》，配以燈光和鏡頭擺拍製成MV，網上發布後一鳴驚人。

女團中最年長成員是83歲的鄒麗姿，「年輕時無時間跳，亦無條件跳。又要照顧家庭和小朋友，現在子女們成家立室，想找新節目。」她指起初學習跳舞時較吃力，記動作之餘，舞步口訣要同步入腦，需要在晚上花時間練習。

回想參與「14天女團育成計劃」，麗姿難掩興奮：「第一次有很多燈光拍攝，加上有導師為我們化妝、梳頭、畫眉，讓我們變得漂亮。」而另一位學員、82歲的黃玉嫦稱，見到青少年導師跳舞跳得很好看，「今次參加打算嘗試一下，覺得自己能夠做到。」

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跳舞健體練手腳協調 鍛鍊核心肌群預防跌倒

「老幼勁舞團」雖然經常翻跳勁歌熱舞，但導師都需要顧及長者的跳舞程度，在舞步中會加入「防跌」元素。註冊物理治療師林玉山表示，跳舞可以訓練長者心肺耐力、肌耐力和手腳協調，透過不同動作鍛鍊核心肌群，從而達到防跌效果。林續指，「因為跳舞要預知下一個舞步，所以手腳配合很重要，譬如舉手、轉腰都可令肢體軀幹控制得較好。」

對玉嫦而言，跳舞後「腳骨力」有所改善：「十多年前曾在泳池邊滑倒骨折，之後腳部不時會麻痺，自從參加跳舞之後就不再感到麻痺，覺得『好翻曬』。」麗姿則稱學舞初期經常「縮起」兩邊膊頭，不懂只「郁」一邊膊頭，需要不斷練習才能做到，「覺得自己跳得唔錯，不過跳得比較慢，仍然要求進步。」

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18歲、16歲導師遇上八旬學生 反思與家關係

兩位婆婆的導師，是比她們年輕逾半世紀的「妹妹仔」，分別是16歲的陳心余(Wuba)和18歲的陳玲玲(玲玲)。做老友記的導師兼隊友，她們起初認為，教長者跳舞會很難，亦不知如何與長者溝通。Wuba記得第一堂，很驚訝80多歲麗姿學跳舞，但第一堂已經跟得好好，進步很快，「認識麗姿愈久，發覺她很熱情，會主動關心你，是位很暖心的婆婆。」至於玉嫦，兩位導師指她起初比較寡言，但隨着相處日子愈長，發覺她亦是位和善的老人家。

除了學習到與長者交流，Wuba和玲玲覺得更重要是讓自己反思與家人的關係。Wuba指以前和家人近乎「零溝通」，「一瞓醒就去跳舞，但後來當主動向父母分享，父母都會交流。」玲玲亦承認，以往甚少與長者交流。但自從參加計劃，與麗姿、玉嫦相處，她們不時提起自己的孫兒，「我慢慢留意到，我家中的老人家不是多活動，只是無聊地看電視，就會想起她們更需要陪伴。」

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「老幼勁舞團」計劃由保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心獲社區投資共享基金贊助，為期三年。計劃剩餘一年多，被問到女團日後的目標，中心主任梁仲偉表示，希望在第三年舉辦「Catwalk Show」，「一個跳舞的catwalk show，希望老友記很亮麗地享受舞台表演，過程中青少年會幫手設計表演。」他續指，計劃亦同時引證了青年人和老友記不一定有代溝，兩代人可以一起玩、互相認識和尊重。