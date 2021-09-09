深水埗欽州街一級歷史建築唐樓搭棚　古蹟辦：已視察　仍保留特色

評為一級歷史建築物的深水埗欽州街51至53號戰前唐樓，外牆日前搭起棚架，有保育人士擔憂會出現「破壞式修復」，甚至清拆這幢碩果僅存的歷史建築物。

古物古蹟辦事處今（9日）指，近日已多番派員到涉事大廈視察，認為大廈仍保留2015年時的建築特色，反駁有指業主加建鋁窗的說法；另翻查資料後發現鋁窗幾年前確認為一級歷史建築物時已存在，當局承諾會與業主保持溝通，以確保大廈維修外牆時，仍能妥善保育。



+ 8

古諮會今日開會，主席蘇彰德表示，留意社會關注欽州街51至53號戰前唐樓外牆搭棚，擔心該一級歷史建築物的發展，故特別在會議中邀請文物保護專員蔣志豪和古蹟辦行政秘書蕭麗娟解釋有關工程。

蔣志豪表示，文物保育專員辦事處和古蹟辦已聯絡業主代表，得悉對方只是在做維修保養，當局會繼續與業主保持溝通，以妥善保育兩幢歷史建築物。

「女兒牆」無被拆

外界擔憂該歷史建築物會遭「破壞式修復」，蕭麗娟透露，當局過去幾日已連番到現場視察，她今早亦有走到大廈拍照，將大廈現況與2015年做對比，留意到屋頂上俗稱「女兒牆」的矮牆無被拆去，牆上「1932年」的字樣仍完好無缺。

對於有指露台的通花磚已被換成鋁窗，她表示，翻查2015年舊相，欽州街53號已加裝了鋁窗，通花磚則仍在，惟頂樓的通花磚當年已蕩然無存。她大派定心丸指，視察後發現大廈仍保留2015年時的建築特點。她續指，業主現時只是搭棚檢查外牆，視乎情況再決定會否維修，相信對方有與屋宇署溝通。

文物保育專員：所有建築物大型維修時需向屋宇署申請

惟有委員指，業主維修歷史建築物時，毋須向古蹟辦和古諮會交代，或會影響其歷史結構，質疑是法律漏洞，「因為佢搭個棚，我真係唔知佢做乜嘢㗎喎，佢都遮住曬。」蔣志豪回應指，所有建築物進行大型維修時，需向屋宇署申請。

欽州街51和53號分別在2011年和2017年被評為一級歷史建築，大幢大廈均建於1932年，樓高4層，屬於典型下舖上居結構。大廈採用新古典風格興建，每戶的「大騎樓」外牆上，均設有兩條以愛奧尼（Ionic Order）設旳計，屋頂上還有三角楣飾的設計，集古希臘和羅馬的建築元素於一身，是本港少數保存得較為完整的第三代戰前唐樓。

業主陞域集團早前回覆查詢時則表示，現時正為欽州街建築進行定期維修保養，以確保建築物及途人的安全，強調除此之外，集團對此建築物未有可公布的計劃。