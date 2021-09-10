嶺大研究發現廟宇高峰焚香期PM2.5超標近五倍　或損鄰近居民健康

嶺南大學日前進行有關本港廟宇焚香的研究，發現大部份廟宇於繁忙時段，廟內及廟宇正門外，微細懸浮粒子濃度均超出本港及世界衛生組織的標準。
有個別廟宇於高峰時期的PM2.5指數，更達每立方米446微克，較本港75微克的限制標準超出近五倍。研究團隊憂慮，長遠而言會對健康構成影響，包括引癌症、心血管疾病及呼吸系統疾病。研究又發現，廟宇越多的地區，因呼吸系統疾病引致死亡的個案越多。
香港現時共有約360多間廟宇，嶺南大學科學教研組日前進行有關本港廟宇焚香的研究。負責是次研究的嶺大科學教研組助理教授王沛欣指，本地大部分廟宇鄰近住宅及學校，「直程喺隔離嗰一棟係學校」，廟內焚香帶來的空氣污染有機會影響區內市民。
王沛欣續指，焚香會產生大量懸浮粒子、一氧化碳等空氣污染物，長遠而言會對健康構成影響，包括引癌症、心血管疾病及呼吸系統疾病。
研究發現區內越多廟宇 呼吸系統疾病死亡率越高
研究根據2016年統計處數據，發現廟宇越多的地區，例如筲箕灣區內有5所廟宇，每100個人即有31人因呼吸系統疾病引致死亡，當中包括肺癌、哮喘等慢性疾病。但王強調，廟宇排放是估算城市空氣污染時不可忽略的因素，並非唯一因素。
廟宇高峰時期PM 2.5濃度超出標準近五倍
研究除了對比廟宇焚香與呼吸系統疾病死亡率的關係外，團隊亦於2020年1月至3月期間，分別於港島西、港島中、九龍西及九龍東五座人流較多的廟宇進行空氣監測。
廟宇的建築設計包括開放式、半開放式及封閉式，監測期為一至兩期間，研究會量度廟內、廟外及周邊環境的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度；發現大部份廟宇於繁忙時段，廟內及廟宇正門外的PM 2.5濃度，均超出本港及世界衛生組織的標準。當中有個別廟宇於高峰時期的PM2.5指數，達每立方米446微克，比本港75微克的限制標準超出近五倍。
倡鄰近居民裝空氣清新機、避免開窗
王沛欣建議，市民若居於廟宇鄰近，可在家中安裝空氣清新機，以及盡量避免開啟朝向廟宇方向的窗戶。她指，較接近民居的開放式或半開放式廟宇，應減少戶外焚香次數，或只容許於特定日子或時間焚香；廟內亦可安裝霧化裝置，減少焚香煙霧擴散。另外，她建議政府於不同結構廟宇周邊更新城市規劃時，可制定相關指引，例如就民居及廟宇訂定適當的空間距離或抽風要求。