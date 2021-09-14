婦協傑出女運動員相冊輯錄名將英姿　車菊紅女兒：母親精神勉港人

香港運動員在東京奧運及東京殘奧取得佳績，當中不少奪牌功臣都是女獎。香港各界婦女聯合協進會將推出「香港婦協六藝體藝 — 香港傑出女運動員相冊」，輯錄來自15 個體育範疇、30 多位香港體壇傑出女性運動員的英姿，又透過訪問記錄女運動員故事，表揚她們對香港體壇發展的貢獻。

香港亞運第一金、已故保齡球名宿車菊紅的運動故事亦有輯錄在內，車菊紅女兒今（14日）在相冊啟動禮表示，期望母親的運動精神能勉勵港人。



香港各界婦女聯合協進會將推出「香港婦協六藝體藝 — 香港傑出女運動員相冊」，相冊內輯錄了來自15 個體育範疇、30 多位香港體壇傑出女性運動員的運動英姿。（羅君豪攝）

相冊12月面世 將派發到全港中小學

相冊預計12月面世，市民可到婦協免費取閱，亦會派發到全港中小學。相冊中主角，包括為奪得「亞運第一金」的車菊紅，她在1986年「漢城亞運會」保齡球項目為香港摘下歷來第一面金牌，之後亦曾1995年世界盃奪得銅牌，翌年因傷退役。

車菊紅女兒張詩敏今日在相冊啟動禮表示，母親生前不時教她要堅毅，期望透過相冊，母親運動精神能勉勵港人，展示女性的力量。

何詩蓓、劉慕裳及乒乓銅牌3女將同入相冊

相冊亦輯錄今屆東奧游泳兩銀得主「亞運第一金」何詩蓓、空手道銅牌得主劉慕裳、乒乓球女團銅牌得主李皓晴、杜凱琹及蘇慧音等的運動故事。

車菊紅女兒女兒張詩敏期望，母親的運動精神能勉勵港人。（羅君豪攝）

何超瓊：以女性運動員故事勉勵年輕人

香港婦協主席何超瓊期望，以女性運動員的故事去啟發和勉勵香港年輕一代，並帶動其家庭成員一起參與體育運動，推廣健康生活。

劉掌珠：用她們故事啟發新晉運動員

港協暨奧委會副會長劉掌珠指，香港隊在東奧歷史性贏得1金2銀3銅共6面獎牌，其中2銀3銅是由女性運動員奪得，期望各個女運動員可以繼續發揮所長，用她們的故事鼓勵和啟發新的運動員。

香港體院院長李翠莎指，體育對小朋友心態和心理上發展有著重要角色，期望女性運動員「唔怕比人睇，我哋都可以喺運動有好好成績」，亦希望藉著運動員故事，成為其他香港年輕女性學習的榜樣，以及鼓勵年輕人多做運動，學習精英運動員面對挑戰不放棄的精神。