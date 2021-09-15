港鐵今午2時派發500元商場電子優惠券　完成3個步驟即時領取

下周二（21日）便是中秋佳節，港鐵表示，今日（15日）下午2時會透過港鐵應用程式，派發45,000張100元港鐵商場指定類別電子優惠券，以及1,000張500元港鐵商場時裝及美容電子優惠券。

港鐵提醒，應用程式的登記用戶，最多領取每款電子優惠券一次，先到先得，有興趣的市民，謹記下午2時登入程式，完成3個步驟領取優惠券。



港鐵今日（15日）下午2時會於港鐵應用程式，派發45,000張100元港鐵商場指定類別電子優惠券，以及1,000張500元港鐵商場時裝及美容電子優惠券。（港鐵圖片）

港鐵表示，港鐵應用式程「MTR Mobile」的登記用戶，可於今日午2時，在程序內領取港鐵商場電子優惠券，包括100元指定類別電子優惠券（消費滿400元減100元），或500元時裝及美容電子優惠券（消費滿2,000元減500元）。港鐵表示，每名用戶只可領取每款電子優惠券一次，先到先得。

三個步驟領取優惠券：



港鐵指，用戶成功領取後，畫面將顯示確認紀錄，電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁內。

100元優惠券使用方式：



適用商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場



適用商戶：童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別的參與商舖



使用日期：今年9月15日至10月10日



使用方式：消費滿400元，就可作100元使用



500元優惠券使用方式：



適用商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場



適用商戶：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別的參與商舖



使用日期：今年9月15日至10月10日



使用方式：消費滿2,000元，就可作500元使用



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