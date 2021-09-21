中秋節｜台灣網絡大戰正宗「台式月餅」不是中國餅

中秋節將至，除了烤肉外，台灣民眾還會吃柚子、文旦與月餅應景。舉凡華人傳統節日，幾乎都演變成與吃喝脱不了干係，如：清明包潤餅、端午吃粽子、冬至南方搓湯圓、北方逢年過節包餃子等，不過各位可知道台灣台南麻豆文旦的歷史？以及綠豆椪與蛋黃酥，哪一個才是「正港」（閩南語，絕對真品、正宗之意）的台式月餅呢？



台灣最有名的文旦品種，便是台南麻豆文旦。據研究，此栽種品大約於清康熙四十年（1701）從福建漳州引進台灣。雖名為「麻豆」，但最早並非種在台南麻豆區，而是種植在嘉義、宜蘭等地。直到清乾隆五十三年（1850），由台南廳安定里東堡鄭拐莊（今位在台南安定區，接近西港區）的居民黃灌，栽培出帶有特殊甘味的文旦開始，麻豆一帶的果農接連培育出好吃的文旦。

中秋節，台灣民眾多會選擇甘甜好吃的台南麻豆文旦應景。（無毒農）

自從果農郭糾（1855－1925年）利用高壓甕土繁殖，讓文旦栽培株數增加後，整個麻豆鎮主要都栽種文旦，很快成為麻豆主要生產的水果。而通過郭糾的方法種植出來的文旦，比原來黃灌所種的果肉更柔軟多汁，之後以「麻豆文旦」稱呼該栽培品種並沿用至今。

此外，除了端午節必上演的甜鹹與南北部粽子之爭外，有着多樣口味的月餅當然也成為台灣民眾茶餘飯後爭論的話題之一，光是棗泥、五仁、豆沙、蓮蓉、冬瓜、芋泥、滷肉、叉燒等豐富的內餡，就足以讓網友大戰好幾回合。

事實上，大陸各省皆有特別、代表性的月餅。而小小的台灣，除有清代由福建閩南傳來的月餅（與台灣差別僅在多做成大月餅、有搏餅習俗）、日據時經日人帶來的西式、和式製作糕點的方式、1949年國民黨政府遷台又帶來了京式與蘇式月餅，還有後來美援的麵粉、西餐烘焙技術，皆豐富了台灣傳統糕餅，造就出「台式月餅」。每逢中秋，網絡上都會爭辯哪種月餅才是「正港」台式月餅。

至於什麼才是「正港ㄟ」台式月餅？據信共有3款候選者，其中前兩款較為台灣民眾熟悉，且皆出自台中豐原、神岡區一帶。

台中豐原、神岡區一帶有何特別？由於該地開發時間相當早，清代時便聚集許多漢人仕紳、商賈，這些大户人家多有私廚掌勺、製作點心。今日台中耳熟能詳的糕餅店，如台中神岡社口「犂記」的創始人張林犁、台中豐原「雪花齋」與「老雪花齋」創始人呂水等，皆是私廚、總鋪師出身。日據時期，因該地設有糖、麵粉廠，加上生產綠豆、菠蘿，使豐原成為台灣的「糕餅之鄉」。

台灣人中秋節常吃的蛋黃酥與綠豆椪，便是出自豐原。蛋黃酥為1970年代台中寶泉食品所創，餅皮以水油麵團與油酥製成，包着烏豆沙與蛋黃內餡，再將外皮上頭刷一層蛋黃液、灑上芝麻後烤熟即可完成。小巧玲瓏的蛋黃酥，其特色在咬下後，薄如紙般的層層酥皮、綿密的烏豆沙與鹹蛋黃，口味甜鹹適中。

不過台灣中部民眾過中秋首選的月餅──綠豆椪，其由來則有兩種說法，一為糕餅店「犂記」所創，另一說則為「雪花齋」所發明。但無論是哪一間店，兩家的綠豆椪同樣有着易掉屑與多層次的外皮，以及用綠豆、滷肉製成的內餡。

桃園大溪的月光餅相當特別，內餡是番薯。（Facebook@大溪陳媽媽月光餅）

除了蛋黃酥、綠豆椪外，桃園大溪區中秋節會吃一種包着番薯餡的「月光餅」，此為大溪特有的月餅。根據當地「陳媽媽手工月光餅店」的介紹，此餅約起源於1926年至1947年，當時為日據時代，由於戰爭導致物資匱乏，麵粉難買但又要過中秋，於是大溪人便用自家栽種的番薯，打成泥做成內餡，加上少許麵粉製成，如今成為大溪人難忘的中秋滋味。

其實，無論是閩南式傳統大餅，還是京式、蘇式、台式月餅，每個人心中總有一款獨一無二、只與家人團聚分享的月餅回憶；而能夠與家人朋友共度佳節，或許比起爭論台式中式月餅、或者是鹹甜口味何者好吃，才更該是節日的核心意義。