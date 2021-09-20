理大助理教授涉改帳戶資格　看他人申請撥款計劃　系統現異常揭發

理工大學助理教授被指申請學術撥款時，擅用理大電腦將自己的申請撥款的帳戶，由普通申請人升級為管理員，以偷看其他申請人的撥款計劃，撥款機構發現系統有異而揭發事件。助理教授被控有犯罪意圖取用電腦、不誠實取用電腦共10罪，案件今在九龍城法院開審，時任大學教育資助委員會高級研究主任指，每位申請人就學術撥款提出申請後，直至得悉結果前均不能改動資料。技術人員於2018年2月發現電腦系統有20個涉及不同人士的申請資料遭修改，疑為非法改動，最終報警處理。



普通申請人升級為系統管理員

被告馮建雄（40歲），理工大學助理教授，被控於2017年10月18日在理工大學，將研究資助局綜合電子帳戶「kfung26」的權限，從普通申請人升級為系統管理員。

他另被控於2017年11月22日至2018年2月15日期間，在理大CD605室，7度為獲益而不誠實取用理大的電腦或平板電腦；以及於2018年1月10日及2月24日，在將軍澳新都城一單位內，為了獲益而取用或企圖取用屬於理大的平板電腦。

技術員見電腦系統有異常揭發

時任大學教育資助委員會高級研究主任彭藝光供稱，有技術人員於2018年2月指出涉案電腦系統有異常，疑是非法及不獲授權的改動。經過進一步調查後發現有20個涉及不同人士的申請資料被5個帳戶更改。按照規定，申請人在得悉申請結果前均不能改動資料，只有內部的高級行政人員才有此權限，故認為有人違規登入，遂決定即時凍結相關戶口及重設密碼，並報警處理。

八大院教職員均會向當局申請撥款

彭續指，八大院校的教職員每年均可就工程、物理科學、生物及醫學、人文及社會科學及商業研究的五大範疇，提出研究項目以向研究資助局申請10萬至200萬不等的撥款，並於網站上提交計劃書。該網站的伺服器位於教資會在瑞安中心的辦公室，在技術人員監察下確保不會受到干擾。

案件編號：KCCC983/2020