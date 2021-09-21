港府與俄羅斯簽刑事互助協定、移交被判刑人協定　容協助追尋取證

政府今日（21日）公布，香港與俄羅斯簽署刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人協定，所涵蓋的協助包括辨認和追尋有關人士、送達文件、取得證據、執行搜查和檢取的請求、提供資料、沒收犯罪得益等，以及容許被判刑人返回原居地服刑。



政府公布，香港與俄羅斯簽署刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人協定。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強與俄羅斯聯邦（俄羅斯）司法部長Konstantin Chuychenko今日（21日）分別作為代表，透過視像會議簽署刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。

鄧炳強在簽署儀式中表示，香港和俄羅斯均致力透過國際合作打擊罪案。今日簽訂兩份協定，「標誌兩地在司法合作方面邁出重要一步。」根據《基本法》，在中央人民政府授權下，香港特區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。

刑事事宜相互法律協助協定，載有國際上同類協定的主要條款及保障，所涵蓋的協助包括辨認和追尋有關的人、送達文件、取得證據、執行搜查和檢取的請求、提供資料、沒收犯罪得益等。

移交被判刑人協定容許被判刑人返回原居地服刑，免除語言和文化障礙，而其親友又能更經常探望，有助他們改過自新。香港的政策是盡量促進香港與其他司法管轄區進行這類移交。

據律政司網頁，截至今年3月23日已生效的雙邊刑事司法協助協定，涵蓋比利時、捷克共和國、丹麥、印度、印度尼西亞、以色列、意大利、日本、南韓、馬來西亞、蒙古國、菲律賓、波蘭、葡萄牙、新加坡、南非、西班牙、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、烏克蘭。

雙邊移交被判刑人協定，現包括與澳洲、比利時、捷克、法國、印度、意大利、韓國、蒙古、菲律賓、葡萄牙、西班牙、斯里蘭卡、泰國、聯合王國、美國。

美國於去年8月已通知港府，暫停或終止兩地簽署的三條雙邊協議，包括移交逃犯協定、移交被判刑人的協定和對得自船舶的國際營運入息給予課稅寬免的協定。其後外交部發言人公布，中方決定香港特區暫停履行港美刑事司法互助協定。