歐盟倡統一用Type-C　IT界：方便用家減電子垃圾　惟或限產品設計

歐盟委員會最新法案，要求所有在歐盟出售的流動裝置，包括手機、平板電腦、耳機、數碼相機及手提電子遊戲機等，必須一律採用USB Type-C作為標準充電接口，若法案獲得歐洲議會通過，將在兩年後生效。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、環保團體「綠惜地球」總幹事劉祉鋒均認為，若有關要求落實將方便用家，有助減少電子垃圾，有利環保。香港付貨人委員會執行總幹事何立基相信兩年時間足夠「清舊貨」。

蘋果（Apple）回應憂心妨礙創新，香港資訊科技商會副主席范健文解釋，現時Type-C線無被發現有重大不足或保安問題，但日後科技公司設計新產品時或受限Type-C，而要增加研發成本或時間，故蘋果提出有關疑慮並不出奇；中港中小型企業國際交流投資協進會會長趙志雄亦認同，新要求或會令新產品設計受限，可能影響部份使用壽命較長的電子產品用家，日後「舊線」被淘汰後難買替代品，要另購「轉插」或被迫轉用新產品。



環保團體「綠惜地球」總幹事劉祉鋒指出，港府過往統計曾揭示一年內逾7萬公噸電子垃圾運到堆填區，相信統一後，用家可重用舊充電線，生產商減少製造，避免製造更多電子垃圾，有利環保。（資料圖片）

「一線走天下」便利用家 減電子垃圾

歐盟委員會法案建議統一採用USB Type-C作為標準充電接口引起廣大用家關注，《香港01》訪問了資訊科技界、投資界及環保團體，了解各方對議案的看法。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，Type-C充電線價格較蘋果的Lightning線便宜，而且傳輸檔案速度較快，加上坊間「雜嘜」Lightning線隨時在更新後便不能再用，日後Type-C「一線走天下」將令用家較方便。

環保團體「綠惜地球」總幹事劉祉鋒則表示，港府過往統計曾揭示一年內逾7萬公噸電子垃圾運到堆填區，相信統一後，用家可重用舊充電線，生產商減少製造，避免製造更多電子垃圾，有利環保，「價錢都可以平啲，對消費者係好事」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，若日後統一採用USB Type-C 作為標準充電接口，會便利用家，可「一線走天下」。 (資料圖片)

兩年適應期料足夠配件商家「清貨」

至於出售電子配件的店家，方保僑認為影響不大，兩年時間已足夠過渡及「清貨」，長遠配件廠商亦較易控制成本。他解釋，近一、兩年新出的Android系統手機，絕大部份已使用 Type-C，加上近年屢有意見倡統一充電插頭，「部份蘋果新款產品（如第三代 iPad Pro 12.9吋或第 4 代 iPad Air）已轉用 Type-C，只係iPhone仲用Lightning線，除非廠家近期新買咗生產Lightning線嘅設備，就可能受影響」，他又說，電子產品及配件的周期及壽命不長，大多款式兩年後已陸續被淘汰，「兩年時間，（配件店）唔難清埋啲存貨，因為都仲有人用緊。」

蘋果（Apple）回應指歐盟委員會最新法案要求流動裝置統一採用USB Type-C 作為標準充電接口，會妨礙創新。（MobileNewsMag 圖）

香港付貨人委員會執行總幹事何立基亦表示，電子配件最長數年便要換一次，加上有兩年適應期，相信影響不大，暫沒聽到有人立即叫停Lightning線訂單：「兩年足夠，業界最怕突然、無時間準備！」

規限只用Type-C或令新產品設計受限 隨時增研發成本

對於蘋果（Apple）回應憂心妨礙創新，香港資訊科技商會副主席范健文解釋，現時Type-C線無被發現有重大不足或保安問題，現時從用家角度出發，統一充電線是較方便。但若歐盟法案通過，日後科技公司設計新產品時，設計有機會受限於Type-C，屆時或要增加研發成本或時間，並會轉嫁至消費者身上，故蘋果提出有關疑慮並不出奇。

中港中小型企業國際交流投資協進會會長趙志雄亦表示，若港府跟隨歐盟決定，或會影響投資方，如設計上須考慮兼容性、增加成本，而部份舊有產品若使用壽命較長，屆時用家或需加購特別「轉插」，甚至被迫購買新產品，建議港府應研究有否實際影響才考慮是否跟隨。