醫管局引入AI技術　篩查肺片異常高危患者　求診程序比以往快兩倍

公立醫院普通科門診求診量龐大，醫管局引入人工智能技術，透過AI自動分辨出肺片結果是否有異常，例如出現白影或者「花咗」，篩選出較高危、有機會患癌或肺炎的患者，讓醫生可以提早收到X光結果並作臨床診斷，比以往的程序快近兩至三倍。計劃今年起續步於醫院管理局核下73間普通科門診部及醫院急症室正式使用，至今已分析32,500張病人肺片，並篩選出約12,500張較高危的肺片影像，準確度近九成。



AI模擬測試於2017試行 實測4,200多張病人肺片

醫院管理局放射統籌委員會主席王耀忠指，醫管局普通科門診每年處理超過三百多萬人次的X光影像，當中有六成為統稱「肺片」的肺部X光影像。以往公院使用「先照先得」的方式排序病人，再將X光片交予主診醫生，由主診醫生經臨床判斷得出報告，過程需時。

計劃的AI模擬測試於2017年10月起，分別在瑪麗醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院展開，為期約半年，共測試4,200多張病人肺片。透過新引入的人工智能技術，王耀忠指，AI能夠自動分辨出肺片結果是否有異常，例如出現白影或者「花咗」，篩選出較高危、有機會患癌或肺炎的患者，讓醫生可以提早收到X光結果，比以往程序快近兩至三倍。

今年於73間普通科門診部及急症室應用

王耀忠稱，新技術經測試後再於該三間醫院推行先導計劃，結果理想，今年起會續步於醫院管理局核下73間普通科門診部及醫院急症室正式使用，至今已分析32,500張病人肺片，並篩選出約12,500張較高危的肺片影像，準確度貼近九成。

未來可應用於寬關節、電腦斷層掃描等影像結果

屯門醫院急症科顧問醫生雷俊達指，急症室每年需要處理近40萬張肺部X光，除了臨床判斷外，在病人離開後，醫生會按「先到先得」的原則，再複檢病人的X光結果，確保沒有走漏。於今年3月採用新AI技術後，醫生除了在臨床判斷時，可以即時見到AI提示報告異常外，更有助醫生按緩急輕重將病人分流。

醫院管理局總行政經理（醫療信息）彭育華指，醫管局於計劃初期使用了約7,000張病人肺部X光片作人工智能技術訓練，每張肺片亦經過專業的醫生判斷影像是否有異常。未來希望將人工智能技術應用於分析寬關節、電腦斷層掃描等影像結果，期望最快於今年年底將計劃擴展應用至寬關節X光片。