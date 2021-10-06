施政報告｜派糖措施逐樣數　輪公屋派現金津貼　即睇邊樣你有份

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》今日（6日）發表，疫情下經濟低迷，百業受苦，人人愁困，令今份《施政報告》更受關注。林鄭月娥雖預告房屋土地是今次《施政報告》重點，具體紓困措施未必再提，但「疫」境下，那管是小小一粒糖，也能為基層中產帶來一點甜。

今次重點，包括政府再為輪候超過三年的合資格公屋申請住戶提供現金津貼，又研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他大灣區內地城市合資格安老院。《香港01》即時列出每項派糖措施，逐樣整理相關資料供大家參考，讓你早知有邊樣幫到手。



基層期望《施政報告》有紓困措施。（梁鵬威攝）

特首林鄭月娥今發表任內最後一份《施政報告》。（羅君豪攝）

▼扶貧策略▼



．政府宣布於明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼中較寬鬆的資產上限，合資格申請人將可領取高額津貼。

．繼續發展經濟，提供培訓和再培訓，鼓勵就業，並以職津為較低收入的在職住戶，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援。

．為輪候超過三年的合資格公屋申請住戶提供現金津貼。

．加強強積金退休保障功能，在下一個立法年度修例落實取消「對沖」，亦會透過全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金。

．進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。

▼安老養老▼



．林鄭表示，政府會繼續增加日間護理和居家照顧服務，讓長者和殘疾人士可以居家安老和與家人同住。為便利長者在內地養老，會研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港一年的申請規定。

．在增加本港院舍服務在短、中、長期供應方面，林鄭指，會增加向私營院舍買位、在合適的賣地項目加入條款要求私人發展商興建指定福利設施、在政府用地發展福利設施，以及在未來合適的公營房屋項目預留等同約5%總住用樓面面積的處所作福利用途。

▼勞工福利▼



．政府將於下一個立法年度向立法會提交取消「對沖」條例草案

．非常重視職業安全與健康，正準備修例提高罰則，並於明年推出「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷僱員盡早康復並重投工作。

▼油旺計劃研住用和非住用地積比互換▼



+ 7

▼消費券▼



▼回顧施政報告2020八大重點▼

