曾獲最佳警員獎男警經營非法賭場　投資比特幣失敗犯案　認罪候判

男警涉嫌在觀塘一工廈單位內經營非法賭檔，卻在警方的反賭博行動中被捕，並與多名在賭場內的人一同被捕。男警今(11日)與另4人在九龍城法院承認營運非法賭檔等罪。男警的律師在求情時透露，他因投資比特幣而欠下巨債，故起賺快錢念頭，從而犯案，又稱他被捕時僅參與賭場營運3天，並未分得任何待遇。律師又指，男警曾在2019年的社會事件，包括同年8月的機場衝突，其表現備受上司肯定，並曾獲頒「最佳警員獎」，原是警隊的明日之星，惟他在警隊的前程大可能因本案斷送。裁判官梁嘉琪指控罪嚴重，明言有打算判監，但先為被告索取背景及社會服務令報告。案件押後至11月2日。



3男2女認經營及協助經營非法賭場

三名被告吳衍鋒(警員，29歲)、江永琛（無業，29歲）及黃俊朗（學生，24歲），被控經營賭博場所，及違反營運進行受禁群組聚集的處所罪，指他們於2021年4月10日，在觀塘時運工業大廈一單位內，營辦賭場，並身為控制進行受禁輩組聚集的處所的人，明知而容許該受禁羣組聚集進行，違反 599G 章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。同案兩名女被告：楊穎琪（文員，24歲）、及周衍彤（導師，21歲），則承認一項協助管理賭場。

另一名男被告楊梓豐（保險從業員，30歲）則否認阻差，指他於同日同地，阻撓根據賭博條例獲授權的警務人員，即警員陳汶浩，進入授權書內指明的處所或場所。

被告吳衍鋒求情時透露，他因為投資比特幣失敗而犯上本案。(劉安琪攝)

賭場每天收入約2萬

控方案情指，警方於今年 4 月 10 日進行反賭博行動，並於凌晨時分進入涉案單位，該單位面積約1600呎，內有4張啤牌枱及籌碼，並有賭客約30人及4名官，同時又搜出帳簿及德州撲克的賭博工具等。

警方又在吳與江及黃的WhatsApp對話中，發現他們有提及每個遊戲抽5%「水錢」，並會輪流管理賬簿，扣除成本後3人會平分利潤，該賭場每天收入約為2萬元。

律師指吳參與營運僅3天

代表吳的大律師求情時稱，吳是一名警察，加入警隊已有5年，月入約3萬元，現已停職。吳生於小康之家，在大學修讀工商管理，犯了本案感到羞愧，無法面對父母。涉案賭場在今年 3 月底才開始營運，但吳至 4 月 7 日才正式加入營運，3天後便被捕，他亦未有分享得任何利益。

曾獲頒最佳警員獎

律師又指，吳本身是個盡忠職守的警員，亦有參與2019的社會事件，並有在機場衝突等事件中出勤，其表現受到上司肯定，亦曾獲「最佳警員獎」，形容他是警隊的明日之星，但其警員生涯很可能因本案而斷送，對吳來說已是最大懲罰。

投資比特幣失敗而犯本案

律師指被告因為投資比特幣失敗，為想賺快錢而犯上本案，又指吳因擔心影響日後升遷，故未有向警方報告其欠債狀況。

裁判官梁嘉琪指吳與江及黃所涉控罪嚴重，且當時正疫情嚴重，基於各人的認罪及求情，先索取報告再考慮判刑。另兩名承認協助管理賭場的被告，則會押後至 11 月 2 日判刑。

案件編號：KCCC 2406/2021