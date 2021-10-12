新一代ADC藥針對HER2乳癌治療　存活期高一倍　有望來年面世

乳癌為女性常見癌症，當中兩成患者屬第二型人類表皮生長因子受體陽性（HER2），由於生長及擴散速度比較快，侵略性較高，雖然第一代ADC藥物的療效較傳統二線治療理想，但患者整體無惡化存活期只有不足一年。

隨著新一代ADC藥物面世，患者也多了一個治療選擇。內科腫瘤科專科醫生楊明明表示，新藥如「生物導彈」，新一代ADC無惡化存活期中位數可多於一年半，存活中位數則多於兩年，比以往數字高近一倍，現時衞生署正評估相關藥物，有望於來年本港可以臨床應用。

乳癌為女性常見疫病，更是本港女士癌症中掛行第一，每14位女性中則有一位有機會患上乳癌，單是2019年新症個案已達4,761宗。



隨新一代ADC面世，患者無惡化存活期中位數可達多於一年半，存活中位數多於兩年。（曾凱欣攝）

第一代ADC用藥存活期只不足一年

乳癌是本港女士最常見癌症，每14位女性中有一位有機會患上乳癌，2019年新症個案達4,761宗。

乳癌分不同類型，其中有兩成乳癌患者為第二型人類表皮生長因子受體陽性（HER2）。內科腫瘤科轉科醫生楊明明解釋，HER2型乳癌的生長及擴散速度比較快，侵略性較高，加上第四期患者比例較高，在有對抗HER2的標靶藥前，患者存活期一般較短。現時國際指引針對為晚期HER2乳癌建議的一線及二線治療非常清晰，前者為雙標靶及化療組合治療，後者為第一代ADC，即抗體藥物複合體。

楊明明指，雖然第一代ADC的療效較傳統二線治療理想，但整體無惡化存活期只有不足一年，加上三線或以後的治療方案由於未有有力研究數據證實療效，故一直未有一致的國際權威性指引和共識。

新一代ADC提升存活期近一倍

隨新一代ADC面世，楊明明指，新藥如「生物導彈」，報告指出，新一代ADC無惡化存活期中位數長達多於一年半，存活中位數可多於兩年，並獲美國食品藥物管理局認可作晚期HER2乳癌的三線治療。不過，現時研究仍在進行中，她又透露現時衞生署正評估藥物，有望於來年可以臨床應用。

乳癌患者認為新藥為病人帶來好消息

乳癌患者Winnie今年初確診罹患HER2型乳癌，其後接受雙標靶及化療治療，效果理想，術後只需接受標靶治療，現時已回復正常生活，並返回職場，她認為新一代ADC面世可為病人帶來好消息，「每個病人都想醫好」。