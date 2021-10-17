港大新文物保護碩士課程擬改收生要求　目標招攬建築界專業人士

港大早前決定解散建築學院文物建築保護學部，並擬分拆文物保護碩士課程，於2022年正式收生。據了解，新的碩士課程內容大部份與舊課程相同，又會加入「實戰」內容。至於一直被業界詬病不設兼讀課程，消息指，校方擬設兼讀課程，而目標是招收專業人士。



港大建築文物保護課程學部於今年解散﹑（資料圖片）

港大建築文物保護課程學部於今年起解散，而建築文物保護碩士課程將納入園境建築學系；而該課程將於2021學年接受最後一批全職學生入讀，至於在本學年入學、讀兩年的兼職學生將不受影響，可於2021學年完成課程。消息指，校方曾指出舊有的建築文物保護課程學部不夠學術性，因此作出有關改動。

要求學生以本港歷史建築為題材交保育方案

據了解，新課程內容大致與舊課程相同，惟加入以「實戰」元素，要求學生以本港歷史建築為題材提交保育方案。至於早前有業界擔心若新課程只設全職課程，將令業內更少具相關專業知識人員，據了解，課程擬設兼讀課程，而收生方面將要求有建築、測量、工程等相關學歷。

有業界人士指，舊課程有不少無具備相關學歷的人士報讀，變相畢業後亦不會投身建築保育的行業，無助培訓人才。

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港大建築學院的網站已上載有關課程資料，新課程為「理科碩士〔建築文物保護〕」，由建築學系及園境建築學部共同管理。港大網頁指，課程將由建築學院內文物專家（heritage experts）教授，並會提供研究及訓練的平台；港大亦擬另設主打專業人士需要的碩士課程。

根據網站資料，新課程下的教職員包括來自建築學系、房地產及建設系、園境建築學部、社會科學院及教育學院。不過，大部份人僅持建築或規劃相關的經驗，以往任教建築文物保護碩士課程的教職員亦未被納入新課程內。

香港建築文物保護師學會成員之一、保育建築師應義倫指，設有兼讀課程對培訓行業人才有一定重要性，因不少業界人士、甚至政府部門人員過往亦會報讀。不過，他指校方仍未公布確實的教職員名單，希望能加入更多有實戰經驗的人士。他亦指，若新課程有來自社會科學、教育等範疇的人士屬好事，因保育不止建築上的維修，亦講求與社區的關係。