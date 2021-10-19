智方便｜港府周一晚緊急維修6小時　今凌晨兩時完成搶修恢復服務

近年港府重視創科發展，不過推出僅10個月時間的港府「智方便」手機App，繼早前排隊逾兩小時登記電子消費券後，昨午起（18日）亦出現登入異常。政府資訊科技總監辦公室昨晚宣布「挽救無效」，昨晚8時起暫停服務進行緊急維修。

港府表示，「智方便」今日（19日）約凌晨二時已全面恢復服務。



政府資訊科技總監辦公室發言人解釋，智方便系統早前因一個管理數據庫讀寫的軟件，出現異常運作情況，需暫停服務進行緊急維修。

服務暫停期間，市民仍可透過各政府部門或參與機構的系統網站及原有登入方法，繼續使用各項網上服務。

昨日有讀者向《香港01》表示，智方便昨午起出現登入異常，於昨日接近傍晚時份，曾恢復建立帳戶的服務，但開戶後仍然未能成功登入。政府資訊科技總監辦公室晚上宣布「挽救無效」，晚上8時起暫停服務進行緊急維修。

智方便曾被議員斥不夠「user-friendly」

智方便於去年12月30日正式開放予市民下載，推出至今受市民詬病，例如電子消費券開放登記首日，「智方便」系統早上因極度繁忙，令市民一度無法登記及身份認證，逾兩小時才能成功登入，被市民謔稱為「智不方便」。亦有立法會議員直斥方便不夠「user-friendly」，稱收到市民不少投訴。

▼智方便排隊登記消費券 逾2小時才能登入▼

