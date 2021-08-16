智方便｜用戶破80萬　最多人用電子針卡及稅務易　銀行開戶都用得

政府資訊科技總監辦公室今天（16日）公布，「智方便」一站式個人化數碼服務平台登記用戶突破80萬，可接達的常用政府及公私營機構網上服務超過150項。當中最多用戶使用的服務包括下載新冠肺炎「電子針卡」、網上申請續領車牌及「稅務易」等。資科辦透露，最近有銀行正試行於手機開戶流程中以「智方便」為客戶進行數碼身份認證，讓客戶足不出戶可完成遙距開戶手續。



政府資訊科技總監辦公室公布，「智方便」一站式個人化數碼服務平台登記用戶突破80萬。 （資料圖片／梁鵬威攝）

資科辦表示，最近加入採用「智方便」的服務包括電子健康紀錄互通系統（醫健通）及在職家庭津貼（職津）網上申請服務等。透過「智方便」的身份認證功能，市民可於網上遞交及啓動醫健通申請，毋須再親身前往醫健通登記地點核實身份，即可開通服務，查閱個人電子健康紀錄。醫院管理局的「HA Go」流動應用程式亦將於稍後支援以「智方便」作身份認證，方便啓動有關功能。

配合智方便+數碼簽署 即時網上遞交職津申請

另外，職津申請人可透過「智方便」獲取以對上一次成功申請資料而準備的電子預填表格，並且使用「智方便+」的數碼簽署功能，即時在網上遞交職津申請，省時方便。

資科辦稱，「智方便」亦包括兩電一煤的網上服務、保險公司的網上投保服務以及銀行透過「智方便」簡化申領提款卡及支票簿等銀行服務，最近有銀行亦正試行於手機開戶流程中以「智方便」為客戶進行數碼身份認證，客戶可以足不出戶完成遙距開戶手續。