秋意漸濃天氣急降溫　校服店「打蛇餅」　家長趕為子女買轉季校服

近日天氣轉涼，不少市民外出都會添加衣物以防著涼，有校服店亦連續數天大排長龍，不少家長趕在秋意漸濃、寒冬未至之際，為兒女添加外套或趕買冬季校服。旺角金綸服裝有限公司今日（19日）亦有不少家長購買校服，店外更加堆滿貨物。職員指，近日店舖不時排長龍，相信由於近日天氣轉涼，不少家長可能趁早購買校服準備換季。



家長：望學校因應天氣作彈性換季安排

黎女士表示，女兒的學校日前提醒家長，需要預先購買冬季校服，但暫未公佈轉季日子。近期天氣轉涼，黎女士都期望學校可以因應天氣作彈性換季安排。

黎女士的女兒今年剛升讀中一，她表示，由於第一年為女兒購買中學校服，未知價格有否大升幅，但直言價錢比起小學校服「一定會貴咗，因為碼數大咗，買嘅嘢多咗。」她透露，連同制服團隊服裝及冬季校服，今次花近二千元，笑言「今年第一年都可以，但如果佢唔係升中一就會覺得好貴。」

天氣轉涼買風褸準備轉季

育有兩個、分別10歲和11歲小朋友的黃女士指，因應近日天氣轉涼，學校准許學生因應天氣加著風褸，並公布將於下個月中轉季，故今次花近200元為兒子購買風褸。她指，周六亦曾到店鋪，但當時門外「打哂蛇餅」，所以趁今日放假再特意前來。

被問到校服的價格，她說：「其實不嬲都好貴，買一件風褸都200幾蚊，買埋校褸要400幾蚊。」若為兩個小朋友購買整套校服更要花費一千多元不等。雖然小朋友明年升讀中學，但她表示「真係唔啱著都冇辦法、都要買，小朋友高得快」。

踏入轉季日子，不少家長帶子女購買校服。（資料圖片)

佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝表示，踏入轉季時分，學校在校服要求上較有彈性。（資料圖片)

小學校長：轉季易著涼 學生可穿冬夏季校服、非學校外套

佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝表示，踏入轉季時分，一般十月下旬開始，學校在校服要求上較有彈性，以免學生容易著涼，例如容許他們穿灰色的非學校外套，選擇穿冬季或夏季校服，直至11月前完全轉換冬季校服。

李玉枝指，一般小學也有相類似做法，因顧及每位學生體質不同，且部分學生身型會有變化，「高咗或肥咗」，需時重買冬季校服，安排約兩星期的過渡時間，轉換冬夏季校服。她指，校服商早於九月到校，為有需要學生、特別是一年級生身度身訂造校服，本月初已派發冬季校服。