新冠肺炎．最新｜今增4宗輸入　多2名菲傭確診帶變種病毒

衞生防護中心今日（24日）公佈確診4宗新冠肺炎輸入個案，全部人已接種疫苗，3人帶有L452R變種病毒，2人是菲律賓抵港外傭、1人是菲律賓抵港船員，餘下1人是機組人員。另外，今日初步確診少於5宗。



衞生防護中心昨（23日）公佈新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，全部患者已接種疫苗，只有一人出現病徵，其中一人為印傭，另有一人是由烏克蘭抵港的船員；初步確診則少於10宗。



另外，11月1日起，青衣華逸酒店將開放為指定外傭檢疫設施，提供500個房間，是繼大嶼山竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店外，第3個指定檢疫設施，明（25日）上午9時30分起，可在青衣華逸酒店的網上預約系統（www.ramblerhotels.com/garden）預訂房間，每個房間每晚收費650元(包括三餐膳食及所有費用)。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間的數目。



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五歲童有望兩月內打復必泰 孔繁毅：保護力強、無心肌炎

【15:33】本港暫時只有12歲或以上人士才可接種新冠疫苗，政府新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，已有研究顯示5至11歲兒童注射三份之一劑量的復必泰疫苗，對變種病毒保護力高，而且沒有心肌炎情況，相信一至兩個月後5歲的兒童都可以打針，委員會亦會審視3至17歲人士接種科興疫苗的數據。

新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 2名抵港菲傭竹篙灣檢疫中心確診

【14:54】衞生防護中心今日（24日）公佈確診4宗新冠肺炎輸入個案，全部人已接種疫苗及沒有病徵，3人帶有L452R變種病毒，2人是菲律賓抵港外傭、1人是菲律賓船員，餘下1人是沙特阿拉伯抵港的機組人員。另外，今日初步確診少於5宗。

許樹昌：「通關碼」要有追蹤功能 落實通關需時約4至5個月

【11:49】本港與內地通關仍未有具體時間表，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(24日)於商台接受訪問時表示，內地當局提出的通關條件包括要求港府設置具備追蹤功能的「通關碼」，「相信無追蹤功能，內地未必收貨」。



他又提到，本港整體接種率約6成，但長者接種率低，且疫苗抗體亦會隨時間下降，本港未有條件「與病毒共存」，但「絕對清零」亦非長遠辦法。

新冠疫苗｜研究長者可一併打流感針 許樹昌：左右兩邊同日打

【11:19】衛生防護中心轄下聯合科學委員會將於本周三開會，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(24日)接受商台節目訪問時表示，世衛早前更新指引，建議可同時接種新冠及流感疫苗，「一針打右邊，一針打左邊」，他透露開會時將會討論相關議程，予長者在冬季流感高峰期，可一併接種的可行性。



委員會亦將討論打第三針安排，許樹昌提到，由於變種病毒肆虐，加上打針後抗體會隨時間下降，或需每隔一年注射加強劑一次。

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安心出行｜一文看清各處所安排 教育局：進入官立學校需使用

安心出行︱市民入政府大樓需使用 平機會：屬差別待遇

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青衣華逸酒店11月起500房供外傭檢疫 周一起可搶房 貴竹篙灣35%

▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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01消息｜港府力爭12月通關 望早於冬奧前展開「首階段」

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