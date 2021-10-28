啟德五幅商業地改劃住宅增6,000伙　馬頭角安置屋邨臨海涉1,100伙

財政司司長陳茂波年初公布的《財政預算案》表示，會將東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途。

規劃署和土木工程拓展署向九龍城區議會提交的文件，詳細披露改劃詳情，其中兩幅用地位於前北面停機坪用地，其餘三幅則位於前跑道區，改劃後的地積比率介乎5.7至7倍，預料合共可提供6,000個住宅單位。

文件亦有提及，房協在馬頭角道專用安置屋邨的選址，將座落在土瓜灣道和馬頭角道交界，在盲人輔導會對面，預料改劃後可提供1,100伙。當局估計，發展大綱修訂後，住宅單位將增加9,000伙，增幅達18%，居住人口亦會相應增加2.4萬，惟由於商業用地減少，就業人口則會減少9,000人，減幅為9%。



九龍城區議會文件顯示，改劃的其中兩幅地位於前北面停機坪用地，包括現時為綜合發展區的2A2和商業用地的2A3，兩幅地會改劃為「綜合發展區」（作住宅用途），住用地積比率為6.5倍，而建築物高度限制亦將由主水平基準上80至90米增加至100至125米，但仍須維持改劃前的梯級式高度外觀，以符合啟德發展城市設計大綱概念，預料將能提供約3,000伙。

地積比提高至最高7倍

另外三幅地則位於前跑道區的4B5、4C4和4C5，改劃後的地積比率訂為5.7至7倍，高度限制則維持在95至108米，以保持沿跑道區起伏有致的建築物輪廓，此三幅地改劃後，預料同樣可提供共3,000個住宅單位。當局又會在五幅用地內，預留位置興建公共房屋發展項目的福利設施，包括男童院、安老院、留宿幼兒中心、綜合職業康復服務中心等。

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發展商將管理營運地下街

至於啟德地下購物街，選址則在前北面停機坪區，地下街長1,500米，東至新蒲崗和屯馬綫啟德站，西段則是由啟德站伸延至宋皇臺站及九龍城，地下街內的行人走廊將設有24小時無障礙通道，方便市民往返新蒲崗、九龍城、啟德站和宋皇臺站，政府將會於賣地條款要求發展商興建、管理及營運發展用地內及鄰近的地下街。

另外，房協上月底亦透露，擬在土瓜灣馬頭角一幅臨海用地，興建專用安置屋邨，文件亦有披露有關詳情，屋邨選址位於土關灣道和馬頭角道交界，在盲人輔導會對面、土瓜灣道污水泵房旁邊，現為政府、機構或社區和其他指定用途用地，改劃後的住用地積比率為6.5倍，預料可提供1,100個單位。

茶果嶺道海濱用地終重劃為休憩用途

觀塘偉業街及茶果嶺道的一幅海濱地則會由政府、機構或社區用地，改劃為休憩用地，發展成茶果嶺海濱長廊，納入職業訓練局新校舍項目內一併發展。翻查資料，規劃署早前曾表明，會將有關用地規劃成茶果嶺公園，惟卻在2017年「彈弓手」，向城規會申請，將該用地的部分地方納入校舍範圍及興建道路，遭居民組織強烈反對。