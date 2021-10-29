食環署下周一展開第二輪滅鼠行動　為期8星期

食環署將於下周一（11月1日）在全港各區，展開第二輪為期八星期的目標小區滅鼠行動。發言人說表示，首輪行動已於6月完成，第二輪行動中，食環署將在深水埗、灣仔及元朗，首次試行加入加強版的目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。



食環署又指，為進一步提升地區防治鼠患工作的成效，會在全港所有目標小區，部署熱能探測攝錄機偵測老鼠活動，並通過分析行動期間不同階段的追踪資料，協助地區部署適切的滅鼠工作。

至於食環署轄下各環境衞生辦事處，亦會根據鼠患參考指數、鼠患投訴數字、居民意見、食肆及「三無大廈」數目等，在各區選出目標小區，並繼續透過多管齊下的策略，包括改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，針對性地進行防治鼠患工作。

食環署新一輪滅鼠行動將於11月1日展開，為期八星期。（資料圖片 / 余俊亮攝）

食環署人員會在目標小區加強街道潔淨服務及街市和小販市場清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷、清理及清洗廢屑箱，以及清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾。

發言人表示，會在出現鼠患的地點如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等，加強防鼠及滅鼠工作，並加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況，加強執法行動。

食環署呼籲社會各界積極參與有關行動，並從消除老鼠的「食」、「住」、「行」三方面的基本生存條件着手，即斷絕老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿點及堵塞老鼠來往的通道，有助杜絕鼠患。