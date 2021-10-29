批發價飆升菠菜一個月貴1.3倍　市民呻別無選擇︰日日食菜心都悶

新冠肺炎肆虐近兩年，百物騰貴，本港菜價近日亦不斷飆升，業界亦相信市民或繼續要「捱貴菜」。蔬菜統營處資料顯示，多款蔬菜的批發價增價誇張，其中菠菜的批發價由上月底的7.4元，升至昨日（28日）的17.3元一斤，升幅高達1.3倍。

有街市菜檔檔主表示，因來貨價不斷攀升，有些熟客由過往每次買一斤，改買半斤。亦有市民棄食不斷加價的皇帝菜，改食較為便宜的菜心，「唯有焗住買啦，其實日日食菜心都悶。」



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豆苗成逆市奇葩 由上周44.8元減至昨日34.8元一斤

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌昨日於電台節目表示，近日各類蔬菜普遍加價三成，主要受颱風及雨災、以及疫情影響運輸所致。翻查蔬菜統營處資料，多款蔬菜的批發價急劇上升，如港人打邊爐常吃的生菜，由上月底的每斤5.3元升至昨日的每斤7.9元；菠菜更由每斤7.4元升至每斤17.3元，升幅達133%即1.3倍。不過，豆苗成為逆市奇葩，價格大幅波動，由上月底每斤28.8元，一度飆升至上周的每斤44.8元，再大幅降價至昨日的每斤34.8元，但按月升幅仍達兩成。

菜檔指市民消費力減 生意跌一半

楊屋道街市今午的人流相比平日略減，菜檔檔主黃女士指，最近數周蔬菜的來貨價不斷攀升，觀察到前來買菜的市民減少，有些熟客由以往每次買一斤菜，改為只買半斤，「以前揸住100蚊可以買到好多嘢，你𠵱家揸住200蚊都買唔到咩嘢。」她亦透露，菠菜的來貨價升幅較高，來貨價為每斤20多元，但為清貨，現減至14元半斤（即每斤28元），利潤微薄。不過她指，豆苗的來貨價過去數日大幅下降，售價亦由每斤60元調整至每斤50元。

另一菜檔檔主譚女士指，受內地水浸影響，幾乎每款菜的來貨價上升，估計平均升幅為數元一斤，因此生意額亦有所下滑，「你睇條街幾人來人往啦，賣嘢嘅人多過買嘢嘅人。」她提到西蘭花的價格升幅較大，售價從打風前的每斤10多元，升至今日的每斤24元。她亦呼籲年輕人向父母加家用，「𠵱家樣樣都貴，俾多啲家用，唔係阿媽買餸都唔夠錢。」

市民棄買皇帝菜改吃較便宜的菜心

市民亦同樣感受到菜價的飆升，高女士今日原打算買皇帝菜，當看到售每斤24元後打消念頭，改買較便宜的菜心。但她指，菜心的價格亦由過去一周的每斤12元升至16元，坦言蔬菜為日常必吃的食品，別無選擇，「都要食菜，唯有焗住買啦，其實日日食菜心都食到悶，但其他菜最平都十幾蚊斤，冇得揀。」