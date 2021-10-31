青衣商會將軍澳幼稚園疑有3教師拍打學生　實情是家長手民之誤？

青衣商會將軍澳幼稚園校董會前日（29日）向家長發通告指，於10月28日接獲家長投訴，稱有三位老師拍打小朋友。校董會表示，由於事件嚴重，已向教育局呈報事件，並向警民關係科備案。校董會強調，絕不允許暴力事件在校內發生，會嚴肅跟進。

警方表示，將軍澳警區警民關係組於當日接獲區內一所學校通知，指有家長曾發信息至學校，稱懷疑有學生被職員不恰當對待，不過其後該名家長稱信息為錯誤傳送。教育局收到該校已報告一宗懷疑虐兒事件，並正就事件作進一步調查。



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青衣商會將軍澳幼稚園校董會以「有關三名教師對幼兒作出不適當的行為事件」為題，於上周五（29日）向加長發通告。內容提到校方接獲上幼B班一位家長投訴，提到有三位老師拍打小朋友。校董會表示，由於事件嚴重，校方隨即向教育局呈報事件，並會繼續調查及跟進。另外，為保護幼兒安全，校方亦於發通告當日向警民關係科備案。

通告提到，明白家長得知事件後會擔心學生安全，不過強調校方重視每位學生的安全，絕不允許暴力事件發生，必定會嚴肅跟進。

警方證實將軍澳警區警民關係組於當日接獲該校通知，指有家長曾發信息至學校，稱懷疑有學生被職員不恰當對待，其後該名家長稱信息為錯誤傳送。警民關係組建議校方如需進一步協助，可向警署報案。將軍澳警署暫時未接獲相關報案。

教育局表示，該校已向局方報告一宗懷疑虐兒事件，並正就事件作進一步調查，局方會按既定機制跟進有關事件。