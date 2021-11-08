病人視力衰退視網膜現白點　眼科醫生：一眼發現原來係白血病

眼科醫生除了醫治眼疾，如能及早察覺眼睛的異常症狀，更可挽救生命。九龍中聯網香港眼科醫院眼科顧問醫生杜曉華醫生，曾透過檢查病人雙眼發現異常狀況，推測病人或患上白血病，即時轉介至血科，令病人及時得到治療。另外，她亦引入3D玻璃體視網膜手術，令病人得到更好的治療。



醫院管理局每年均會舉辦「傑出員工及團隊獎」，今年其中一位得獎者便是九龍中聯網香港眼科醫院眼科顧問醫生杜曉華醫生。

不只治理眼睛問題亦要通曉內科

杜曉華指出，作為眼科醫生，不止要治理眼睛的問題，既要掌握手術技巧，亦要通曉內科，透過發現眼睛異常症狀，有助及時為病人轉介治療。

杜曉華曾「一眼洞悉白血病」，及時為病人轉介更好的治療。（馬偉傑攝）

杜曉華指，早前曾有病人到眼科求診前，視力已衰退了數個星期，求診時更需親人在旁邊引路。她放大病人的瞳孔檢查，發現兩邊視網膜有不少疑為白血球的白色物體，不尋常的情況加上以前曾遇過類似個案的經驗，她懷疑是白血病，即時轉介病人至瑪麗醫院的血科抽血化驗，結果發現白血球數量超標數十倍，視力受損是因為白血球入侵視網膜黃斑位置，因能及時斷症，避免了病人延誤診治。

社曉華與團隊參考歐美和新加坡等地的經驗後，引入「3D玻璃體視網膜手術」，在培訓上起到很大的幫助。（馬偉傑攝）

杜曉華表示，後來再於眼科醫院遇到該病人覆診，看到他病情大幅好轉，甚至不需親人從旁引路，可自行覆診，令她意識到當時的判斷為病人的治療起了幫助，「醫生幫到病人，可以改變佢哋一生」。

引入3D玻璃體視網膜手術助培訓

此外，社曉華與團隊參考歐美和新加坡等地的經驗後，引入「3D玻璃體視網膜手術」。這項技術不單令醫生可以更清晰、更高倍數的情況下進行手術，病人得到更好的治療，特別之處在於可將所見到的影像，以立體的方式程現予從旁觀摩的學員，「其他人都睇到surgeon醫生做緊咩野」，在培訓上起到很大的幫助。