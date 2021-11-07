魚塘轉型養港產小龍蝦　住組合屋、餵黑水虻不吃垃圾　年底應市

談及小龍蝦，總會被扣上「專食垃圾」、「坑渠養」等負面標籤。有本地公司復興本地魚塘之餘，今年更大量養殖80萬隻港產小龍蝦應市，冀為小龍蝦「洗底」。牠們可居住在如組合屋般層層疊的蝦屋，也可與寶石魚混養，主打「港產」、「高質」及「有食安認證」，用鮮味留住港人的胃，也希望是次經驗可以活化魚塘，吸引年輕人入行，重振本港養魚業。



▼港產小龍蝦最快年底應市▼



+ 4

繼本地養殖大閘蟹、每條身價萬元「忘不了」後，生態魚蝦蟹科技有限公司再有新搞作，今年試行繁殖澳洲螯蝦（俗稱小龍蝦），最快今年底有80萬隻推出市場，每公斤售價240元，平均每隻近20元。

取名「港龍」免負面標籤

學名「克氏原螯蝦」的小龍蝦，早年風靡內地，但被指雜食，在污染的水源仍可生存，令不少港人卻步。公司發起人之一程詩灝說，「『小龍蝦』名字好差，被以為生活在猶如屎渠的養殖環境生活」，為免混淆決定命名為「港龍」。

莊恩傑曾參與工廈養殖澳洲螯蝦，建立數據庫供養殖業界參考。（歐嘉樂攝）

由工廈到魚塘養殖

近年有「90後」試驗在工廈養殖澳洲螯蝦，成功自行繁殖蝦苗，建立數據庫提升存活率，今年成功引入「生態魚蝦蟹」位於白泥佔地二萬平方呎的室內養殖場。場內設有120個帆布養殖池。以每池放置10層蝦屋計算，一個兩平方米養殖池可同時飼養最多300隻澳洲螯蝦，年產3萬隻，料一年可回本。程詩灝預計，可以全年供應的澳洲螯蝦，2至3年內需求量可增至2,000萬隻。

曾參與工廈養殖的可持續水產發展研究協會秘書長莊恩傑，是該項目顧問。他說，小龍蝦在黃昏覓食時會互相殘殺，損耗率可高達8成，故最重要是提供足夠飼料、有足夠蝦屋及分開公母養殖，亦要控制溫度在16度或以上，溶氧率維持在60%至70%，就能提升存活率。粟米、三文魚粉、甚至被視為「廚餘清道夫」的黑水虻，可作為小龍蝦食糧。「港龍」亦可與寶石魚混養，魚吃剩的飼料，在池底的小龍蝦也不會浪費一併吃清光，彼此和平共處。

傳統養魚戶多養四大家魚 望「港龍」拓養殖業新出路

傳統養魚戶一向在魚塘養殖「四大家魚」，欠缺前人經驗，不敢冒險嘗試新品種，但面對內地平價淡水魚競爭，莊恩傑認為本地養殖業不得不尋找新出路，是次養殖經驗正好反映本地養殖小龍蝦並非不可能。程詩灝也補充指，在魚塘架設浮台，放上飼養小龍蝦的養殖池，再在上面舖設太陽能板，帶來穩定補貼，亦令魚塘更立體化。

這批小龍蝦主打「港產」、「高質」及「有食安認證」，用鮮味留住港人的胃。（歐嘉樂攝）

活化魚塘也添科技元素

活化魚塘也要放大科技元素，「生態魚蝦蟹」位於河上鄉約萬平方呎魚塘變成水產養殖研究中心，投入南美白對蝦、筍殼、寶石魚、羅非魚、大閘蟹、山斑魚、小龍蝦、生魚等大雜燴，測試混養成效。魚塘亦試用納米增氧機，氣泡體積越細，融入水的速度越快，成功令魚塘溶氧量由約35%提升至約76%，程詩灝估計倘全面覆蓋，魚塘生物存活率可由4成提升至7成，增加產量。