安心出行｜長者反映無法用程式　資科辦：可打1823、Whatsapp求助

政府於本月起要求進入政府設施時使用「安心出行」應用程式，包括街市等地方，連日內不時有長者遇到困難。今早（3日）有長者致電電台節目，反映本身根本沒有智能電話；亦有市民稱其電話無法下載「安心出行」，直言上月專程到街市道別，「我31號已經去街市，同啲檔主farewell㗎啦，我話我入唔到嚟㗎啦，咁我咪要嚟同你farewell」。



副政府資訊科技總監黃志光，之後接受同一節目訪問。主持人提到有不少長者遇到困難。黃志光表示，「安心出行」對電話作業系統有一定要求，並主動提及有「熱線電話」可供市民查詢。不過當主持問到號碼時，黃說「其實都可以打1823嘅。」



主持人再追問，「會唔會有個專啲嘅熱線啊？」不過黃未有正面回應，只表示如長者於應用有問題，可盡量解答。大約3分鐘後，黃再主動補充指，有Whatsapp供市民短訊查詢，電話為96171823。翻查資料，該Whatsapp號碼於去年中，由資科辦推出，為「2019冠狀病毒病WhatsApp熱線」。



▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



+ 12

市民質疑措施屬數碼歧視 ︰以後係咪要做隱蔽長者呢？

多名市民今早於商台節目「在晴朗的一天出發」反映，進入政府場地強制使用安心出行的新措施帶來不便。聽眾黃先生認為，措施是「數碼歧視」，推出前已曾到圖書館，尋求職員協助安裝「安心出行」，但最終未能成功，未能下載程式，「𠵱家最好笑就係一樣嘢，我𠵱家已經入唔到圖書館啦，我想入去搵人幫手都唔得。」

黃先生批評，新措施令到社會混亂，現時更無法進入街市，「我31號已經去街市同啲檔主farewell㗎啦，我話我入唔到嚟㗎啦，咁我咪要嚟同你farewell。」他直言，「我哋以後係咪要做隱蔽長者呢？」

另一聽眾陳先生年屆90歲，他表示，長者日常生活就是到街市，又會到圖書館讀報紙等，但他本身沒有智能電話，「剝奪咗日常生活情趣。」被問到會否因應新要求而買智能電話，他表示「咁煩無謂啦，何必呢？」並形容長者最怕煩。他續稱，若強制掃碼要求持續，之後不會進入街市買餸。

長者安居協會行政總裁王虹虹於同一節目稱，過去一周已接獲逾百宗查詢，包括長者不懂用智能電話、不懂安裝「安心出長」，多人關注是否能進入街市等場所。她表示，雖然長者可獲豁免使用程式，但部份人根本不懂寫字，難以「填紙仔」，「佢哋唔識字唔想畀人知，唔肯請人幫手填紙仔，寧願以後唔去街市。」

政府資訊科技總監辦公室副總監黃志光（資料圖片）

黃志光之後接受同一節目訪問，主持人提到有不少長者遇到上述困難。黃表示，「安心出行」對電話作業系統有一定要求，並主動提及有「熱線電話」可供市民查詢。不過當主持問到號碼時，黃說「其實都可以打1823嘅。」主持人於是追問，「會唔會有個專啲嘅熱線啊？」不過黃未有正面回應，只表示如長者於應用有問題，可盡量解答。

黃志光接受電台節目訪問內容節錄︰



黃志光：其實我哋都有個熱線電話呢咁希望有需要嘅人士，都可以打電話嚟查詢啦。



主持人︰幾多號啊？



黃志光：其實都可以打1823嘅。



主持人︰會唔會有個專啲嘅熱線啊？



黃志光：如果長者有安裝，或者應用上有問題，我哋都可以盡量解答。



大約3分鐘後，黃志光再主動補充指，有Whatsapp供市民短訊查詢，電話號碼為96171823。主持人問到，如致電該號碼，會否有人對話，黃表示，主要是文字對答。主持人稱「無辦法吓，老人家都要用Whatsapp」。黃志光回應，「好多老人家都用緊（Whatsapp），時不時都見到老人家教其他老友記用智能電話啊。」

翻查資料，該Whatsapp號碼於去年中由資科辦推出，為「2019冠狀病毒病WhatsApp熱線」，提供不同疫情資訊，但並非專為「安心出行」設立的熱線。

黃志光表示，現時「安心出行」使用方式已相當簡單，「掃二維碼，有智能手機小小訓練都做到」，並指正研究如何再簡化系統。